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Dünya Türkiye ile Pakistan anlaştı
Dünya

Türkiye ile Pakistan anlaştı

Türkiye ile kardeş ülke Pakistan arasında TMV'nin statüsü ve faaliyetlerine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 12:14:00 -
Türkiye ile Pakistan anlaştı

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Çavuşoğlu ile Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, başkent İslamabad'da Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

İki bakanın baş başa görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

İki ülke, ikili ilişkileri geliştirmek için uluslararası meselelerde karşılıklı çıkarlarına dair ortak strateji takip etme konusunda mutabık kaldı.

İki bakan ayrıca dünyada yükselen İslamofobi eğilimine dair endişelerini dile getirerek, İslam değerlerinin korunması yönünde ortak çaba gösterilmesine vurgu yaptı.

Görüşmede, Türkiye-Pakistan Stratejik Ekonomik Çerçevesi'nin uygulanması gereği de belirtildi.

Öte yandan Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Keşmir konusundaki destekleri dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Bakanların görüşmesinin ardından heyetlerarası toplantıya geçildi.

Anlaşma imzalandı

Heyetlerarası toplantının ardından Çavuşoğlu ile Pakistan Eğitim Bakanı Mahmud tarafından TMV'nin statüsü ve faaliyetlerine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

TMV Pakistan Temsilcisi Harun Küçükaladağlı, AA muhabirine, söz konusu anlaşma ile TMV'nin, Pakistan'da uluslararası STK olarak tanımlanan tüzel kişiliğinin kamu kurumu statüsüne taşındığını söyledi.

Küçükaladağlı, bu anlaşma ile TMV'nin, Pakistan'da Türkiye'nin bir kurumu olarak tanınacağını ifade ederek, vakfın buradaki yatırımlarının koruma altına alındığını dile getirdi.

Bununla birlikte Küçükaladağlı, anlaşma ile birlikte TMV'nin Pakistan'da okul, kampüs, eğitim ve kültür merkezi, öğrenci değişim programları ve burs gibi çeşitli alanlarda operasyonlarını genişletebileceğini kaydetti.

TMV, Pakistan'ın başkenti İslamabad dahil 10 şehirde, 27 kampüste 12 binin üzerinde öğrenciye eğitim veriyor.

TMV'nin 9 öğrenci yurdu ve 1800'ün üzerinde personeli bulunuyor.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'yle birlikte bakanlığın bahçesine fidan dikti.

Bu sabah Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edilen Çavuşoğlu'na, devlet nişanı "Hilal-i Pakistan" takdim edilmişti.

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