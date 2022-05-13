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Ekonomi Türkiye ile Kongo arasında imzalar atıldı
Ekonomi

Türkiye ile Kongo arasında imzalar atıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti İlk, Orta ve Teknik Eğitim Bakanı Tony Mwaba Kazadi, iki ülke arasında müzakere edilen eğitim alanında iş birliği anlaşmasını imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 19:00:00 -
Türkiye ile Kongo arasında imzalar atıldı

İstanbul Valiliğinde düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Özer, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ndeki görüşmenin ardından Bakan Kazadi'yi yeniden Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, iki ülke arasındaki eğitim ilişkilerini daha ileri boyuta taşımak istediklerini kaydetti.

Özer, Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitim alanında ciddi bir atılım yaptığını ve bu kapsamda tecrübelerini Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

İmzalanan anlaşmayla iki ülke arasında eğitim alanında bilgi, belge ve bilimsel yayınların değişimi, eğitim ve öğretim alanındaki iyi uygulamalar, mesleki ve teknik eğitimde tecrübe paylaşımı ve ortak araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi gibi çalışmalar yapılacak.

 

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