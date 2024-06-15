Türkiye ile Kırgızistan arasında işbirliği

Türkiye ile Kırgızistan, e-ticaret, e-ihracat, e-ticaret, e-ihracat lojistiği ve e-ticaret teknolojileri konusunda işbirliği yaparak Türk, Kırgız ve bölge ürünlerinin yerel, bölgesel ve global tüketicilere ulaşması konusunda adım attı.

Kırgız Postası Genel Müdürü Marat Cherikchiev, Eldik (RSK) Bank Yönetim Kurulu Başkanı Nogaev Ulanbek Melisovich ve PTTeM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu'nun katılımlarıyla söz konusu işbirliği protokolü için imza töreni düzenlendi.

PTT iştiraki PTTeM, Kırgız Postası ve Eldik Bank işbirliği ile geliştirilen e-ticaret ve e-ihracat projesi, Türkiye ve Kırgızistan'ın yanı sıra bölge ülkelerini de kapsayacak.

Bu kapsamda Kırgızistan ve bölge ülke pazarlarında PTTeM’in geliştirdiği e-ticaret, e-ihracat, e-ticaret ve e-ihracat lojistiği, sadakat çözümleri platformları ve teknolojileri kullanılmaya başlanacak.

Türk, Kırgız ve bölge ülkelerin ürünleri karşılıklı olarak hem yerel hem de bölgesel ve global pazarlarda tüketicilerle buluşturulacak. Türkiye, Kırgızistan ve bölge ülkelerde tedarik, toplama, elleçleme, sipariş karşılama, gümrükleme, dağıtım, iade lojistiği dahil uçtan uca e-ticaret ve e-ihracat lojistiği hizmetleri sunulacak. Aynı coğrafyada e-ticari ödeme, tahsilat ve sadakat programları hizmetleri verilecek. Türkiye, Kırgızistan ve bölge ülkelerde çoklu dilde 7/24 hizmet veren müşteri hizmetleri servisleri de devreye girecek.

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“ e-ticaret ve e-ihracat sektörüne yön veriyoruz"

Hakan Çevikoğlu, yaptığı konuşmada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak ülkenin dört bir köşesinde çalışmalarına kesintisiz şekilde devam eden PTT AŞ'nin yurt dışındaki hizmetleriyle adından söz ettirdiğini belirterek, "Güçlü altyapımız, milyonlarca metrekareye ulaşan geniş lojistik ağımız ve uluslararası taşımacılık deneyimimizle e-ticaret ve e- ihracat sektörüne yön veriyoruz." dedi.

Güvenli ödeme sistemleri ve hızlı kargo hizmetleriyle müşterilere dünya standartlarında online alışveriş imkanı sağladıklarına dikkati çeken Çevikoğlu, "Türk KOBİ’leri ve markalarına ürünlerini Avustralya’dan Çin’e, Hindistan’dan Rusya’ya, Güney Afrika’dan İngiltere’ye, Brezilya’dan Amerika’ya pek çok ülkeye e-ihracat ile satış yapma olanağı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Yenilikçi vizyonla her geçen gün büyümeyi sürdürdüklerini, sektörün öncü kuruluşu olma yolunda hızla ilerlediklerini aktaran Çevikoğlu, "Günümüzün dinamik iş dünyasında, e-ticaret ve e-ihracat en hızlı büyüyen ve önemli sektörlerden biri haline gelmiştir." dedi.

Çevikoğlu, Türkiye'de her 5 alışverişin 1'inin e-ticaretle gerçekleştiğini ve her 20 siparişten 1'inin e-ihracat ile yurt dışına gönderildiğine işaret ederek, "Teknolojinin hızla gelişmesi, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte, tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları ve beklentileri de bu kapsamda değişmektedir." şeklinde konuştu.

Hakan Çevikoğlu: Türk ve Kırgız ürünlerinin global pazarlarda tüketicilerle buluşmasını sağlayacağız

Hakan Çevikoğlu, PTTeM ailesi olarak teknolojik dönüşüm hamleleri ve işbirliği anlaşmalarıyla dijital çağın taleplerine göre faaliyetlerini çeşitlendirdiklerini, etki alanlarını da her geçen gün genişlettiklerini kaydetti.

Sözkonusu işbirliğinin hem Türkiye hem Kırgızistan hem de bölge ülkelerinin e-ticaret ve e-ihracatının büyümesine katkıda bulunacağını aktaran Çevikoğlu şöyle devam etti:

"Bugün imzalayacağımız işbirliği anlaşmasıyla, e- ticaret, e-ihracat ve e-ticaret lojistiği alanında sahip olduğumuz uzmanlık ve deneyimi kullanarak Türk ürünlerinin, Kırgız ürünlerinin ve bölge ülkelerin ürünlerinin yerel ve global pazarlarda tüketiciler ile buluşmasını sağlayacağız. İşbirliğimizin e- ticaret, e-ihracat ve e-ticaret lojistiği açısından en önemli ve en büyük pazarlara komşu olan Türkiye ve Kırgızistan’ın hem yerel e-ticaret pazarlarının gelişimine katkı sunmasını hem de bölgesel ve global e-ihracat pazarlarındaki işlem hacminin büyümesine destek sağlamasını bekliyoruz."

"PTT ile beraber büyük işler başaracağız"

Kırgız Postası Genel Müdürü Marat Cherikchiev de PTT ile e-ticaret ve e-ihracat sektöründe büyük işler başaracaklarını belirterek, uluslararası alanda projeler üzerine hazırlık yaptıklarını dile getirdi.

Eldik Bank Yönetim Kurulu Başkanı Nogaev Ulanbek Melisovich ise PTTeM ile Kırgız Postasıyla işbirliği yapacakları için çok mutlu olduklarını ifade etti.