  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkiye ile Katar arasında önemli görüşme
Dünya

Türkiye ile Katar arasında önemli görüşme

Ulusal İnsan Hakları Komitesi, Türkiye ile Katar heyetleri arasında bir görüşme gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:11:00 -
Türkiye ile Katar arasında önemli görüşme

Türkiye ile Katar, insan hakları alanında iş birliğini geliştirmek için görüşmeler gerçekleştirdi.

Katar'daki Ulusal İnsan Hakları Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Komite Başkanı Ali bin Samih Marri ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu başkent Doha'da bir araya geldi.

İkili, insan haklarının korunması konusunda ortak öneme sahip meselelerde iş birliği yollarını görüştü.

Ulusal İnsan Hakları Komitesi, insan hakları konusunda bilinç oluşturmak için ciddi çalışmalara yürütüyor. Komite, ocak ayında yaptığı açıklamada, 2021 eğitim-öğretim yılında okul müfredatına insan hakları dersinin eklenmesi yönünde karar almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesi tarafını seçti: Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanındayız
Dünya

Avrupa ülkesi tarafını seçti: Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanındayız

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye karşı Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile dayanışma içerisinde olduklarını duyurdu...
Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yakalayın bu adamı
Yerel

Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yakalayın bu adamı

Adana'da bir kişinin, sokakta yakaladığı kedileri harabe bir binaya getirerek işkence yapıp öldürdüğü iddia edildi. Görüntülerin yayılması s..
72 saat süre verilmişti! Spotify Türkiye kararını duyurdu
Teknoloji

72 saat süre verilmişti! Spotify Türkiye kararını duyurdu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 72 saat süre verdiği sosyal medya platformu Spotify, Türkiye'de ofis açmaya karar verdi.
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay