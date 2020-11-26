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Gündem Türkiye ile Katar arasında dev anlaşma
Gündem

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri El Sani anlaşma imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 16:26:00 - 2020-11-26 16:42:30

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı Sonrası Anlaşmalar için imza töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar emiri Şeyh Temim Bin Hamed el Sani’nin başkanlığında yapılan Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6’ncı toplantısının ardından iki ülke arasında askeri, ekonomik, sanayi, uluslararası ticaret, serbest bölgeler ve su kaynaklarının yönetimi alanlarında birçok anlaşma imzalandı.

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