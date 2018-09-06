Türkiye ile Kanada arasında ekonomik bağ güçleniyor! Yüzde 25 arttı

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter, Türkiye ile ticaretin geçen yıl yüzde 20, bu sene de yüzde 25 oranında arttığını söyleyerek, "Geçmiş istatistiklere baktığımızda 2013 yılında Türkiye ve Kanada ticareti 44'üncü sıradaydı, 2018 yılı itibariyle 14'üncü sıraya yükseldi." dedi.

Büyükelçi Cooter, Van'daki programı kapsamında Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

Cotter, burada yaptığı konuşmada, uzun yıllardan sonra ilk kez bir Kanada büyükelçisinin Van'ı ziyaret ettiğini belirterek, gördüğü konukseverlikten memnun kaldığını ifade etti.

Kanada ve Türkiye arasındaki ilişkileri önemsediklerini belirten Cooter, "Yakın bir süre içerisinde İdlib'teki barış süreciyle alakalı bir barış bildirisi üzerine Türkiye ile görüşmeye başladık. Bu tabii çok zor bir durum ve birçok engelle karşı karşıya kalacağımızı biliyoruz." diye konuştu.

"AMBARGOYA RAĞMEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN İŞLETMELER VAR"

Kanada hükümeti olarak yeni bakanlık kurduklarını ve uluslararası ticaretin geliştirilmesini amaçladıklarını anlatan Cooter, şunları belirtti:

"Kanada hükümeti olarak serbest ticarete çok inanıyoruz ve aynı zamanda mültecilerin kabulü konusunda da çaba gösteriyoruz. Hali hazırda 6 bin mülteciyi kabul ettik. Bizim inandığımız şey, ticaretin geliştirilmesi ve genişletilmesidir. Bunun için de Kanada hükümeti olarak İran ile olan ilişkilerde durma noktası yaşamadık. Bu ambargoya rağmen işletmelerimizden bazıları çalışmalarına devam ediyor ve bunu genişletecekler."

Cooter, Türkiye ile ticaretin hala çok küçük çapta olduğunu aktararak, "Amerika ile bir günde yaptığımız ticareti Türkiye ile ancak bir yılda yapabiliyoruz. Buna rağmen her geçen gün ticari iş birliğimiz gelişiyor. Türkiye ile ticaretimiz geçen yıl yüzde 20, bu yıl da yüzde 25 oranında arttı. Geçmiş istatistiklere baktığımızda 2013 yılında Türkiye ve Kanada ticareti 44'üncü sıradaydı, 2018 yılı itibarıyla 14'üncü sıraya yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'DEKİ SÜT VE ETİN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Türkiye ile olan 3 milyar dolarlık ticari kapasiteyi geliştirebileceklerine işaret eden Cooter, şöyle dedi:

"Bunun dışında demir ve çelik diğer önemli konulardır. Son zamanlarda sizin de duyduğunuz gibi bizim de Amerika ile iş birliğimizde demir ve çelik gümrük vergilerinin ikiye katlanması olayı var. Zaten Türkiye de benzer bir durum yaşadı. Biz Amerika ile demir çelikte çalışan birinci ülkeydik. Halen rezervlerimiz duruyor. Eğer bizden satın almak isterseniz şu an rezervlerimiz mevcut. Diğer bir konu da tarım. Bizim Türkiye'den en çok ihraç ettiğimiz ürün ise yeşil mercimek. Bizim büyük potansiyel olarak gördüğümüz konu ise süt ürünleri ve ettir. Bizim Türkiye'deki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Kanada'daki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işbirliği çalışmamız sadece Kanada'dan buraya ihracat yapmak değil, aynı zaman da Türkiye'deki süt ve etin kalitesini geliştirmek istiyoruz."

Cooter, iki ülke arasındaki kayak turizminin gelişmesi için iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş da Büyükelçi Cooter'i Van'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi için önümüzdeki günlerde bir çalıştay düzenlemeyi planladıklarını aktardı.