Türkiye ile İspanya arasında önemli görüşme
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles Fernandez ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles Fernandez ile telefonda görüştü.
Açıklamada, "olumlu ve yapıcı" geçtiği belirtilen görüşmeye ilişkin, "NATO ve AB'nin yanı sıra ikili ve Afganistan dahil bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi iş birliğine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesine yer verildi.