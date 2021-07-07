  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Amerika Kıtası'nda devlet başkanı öldürüldü! Olay yerinden ilk görüntüler
Ülkede kabine değişikliği öncesi 12 bakan istifa etti!
Türkiye ve NATO arasında yüksek askeri temas
AK Parti Milletvekili'ne önemli görev
Gündem Türkiye ile İspanya arasında önemli görüşme
Gündem

Türkiye ile İspanya arasında önemli görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles Fernandez ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 16:11:00 -
Türkiye ile İspanya arasında önemli görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles Fernandez ile telefonda görüştü.

Açıklamada, "olumlu ve yapıcı" geçtiği belirtilen görüşmeye ilişkin, "NATO ve AB'nin yanı sıra ikili ve Afganistan dahil bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi iş birliğine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay