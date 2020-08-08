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Korona Virüs

Türkiye ile iş birliği yapan Rusya aşı için tarih verdi

Koronavirüs aşı çalışmalarında Rusya'dan güzel haber geldi. Türkiye'nin de iş birliği yaptığı çalışmada koronavirüs aşısının 12 Ağustos'ta tescil edileceğini açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 02:08:00 -
Türkiye ile iş birliği yapan Rusya aşı için tarih verdi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Dr. Mikhail Murashko'nun koronavirüs aşısı geliştirme iş birliği yapma konusunda mutabık kalınmasının ardından Rusya'dan güzel bir haber geldi. 

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Oleg Gridnev, koronavirüs aşısının 12 Ağustos tarihinde tescil edileceğini açıkladı. 

Aşı ilk olarak sağlık çalışanları ve yaşlı insanlara uygulanacak

Gridgev aşının üçüncü test aşamasında olduğunu belirterek denemelerin kesin sonuç için önemli olduğunu söyledi. Rus Bakan Yardımcısı, aşının öncelikle sağlık çalışanları ve yaşlı vatandaşlara vurulacağı ifade etti. 

Öte yandan Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, ekim ayında aşıların uygulanmaya başlayacağını açıklamıştı.

Dünyadaki tescillenmiş ilk koronavirüs aşısı

Söz konusu geliştirilen aşı, 12 Ağustos ile birlikte dünyadaki ilk tescillenmiş Kovid-19 aşısı olacak. 

 

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