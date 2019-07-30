0553 313 94 23

Türkiye ile İran arasında suçlu iadesi

Türkiye çeşitli suçlardan hapis cezasına çarptırılan İran uyruklu iki kişiyi ülkesine iade ederek, "uyuşturucu madde ithal etme" iddiasıyla tutuklanan Türk vatandaşını İran'dan teslim aldı.

30 Temmuz 2019 Salı 12:21
Türkiye ile İran arasında suçlu iadesi

Alınan bilgiye göre, Türkiye, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, basit yaralama, silahla birden fazla kişi ile konutta geceleyin yağma" suçundan Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesince 26 yıl 28 ay 50 gün hapis cezasına çarptırılan 1988 doğumlu İran uyruklu Mojtaba Esmaeılzadeh Sheıkhangafsheh ile "uyuşturucu madde ithal etme" suçundan Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesince 20 yıl hapis cezasına çarptırılan 1993 doğumlu Akbar Mojaradheıbatlar'ı Gürbulak Sınır Kapısından İranlı yetkililere teslim etti.

Türkiye, bu iade karşılığında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Urumiye 3. İnkılap Mahkemesince müebbet hapis cezasına çarptırılan 1955 Hakkari Yüksekova doğumlu Hadem Ertoğrul isimli Türk vatandaşını geri aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:21
  1. Hakkari
  2. türkiye iran suçu iadesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekirdağ’da başıboş köpekler 13 yaşındaki çocuğa saldırdı
    1. Tekirdağ’da başıboş köpekler 13..
    2. Kızıltepe’deki kavgada ölen adamın..
    3. Antalya’da balayındaki Kazak turist,..
    4. Başkan Kalaycı: “Altyapı için yapılan..
    5. Japonlar ortalama yaşam süresinde..
    6. Kepez ‘in sokakları tertemiz
    7. KKTC Başbakanı Tatar'dan Miçotakis'in..
    8. Selçuklu’da kurban satışı başladı
    9. "Türkiye geçici koruma altındakilerin..
    10. Batur’dan Kemeraltı için tarihi..
    11. Koçtaş'tan banyo ürünlerinde..
    12. Tarihi Mardin’e otopark projesi
    13. Giresun’un Peri Bacaları turizme..
    14. Van'da 17 kilo 402 gram eroin ele..
    15. Altın fiyatları
    16. Bakan Turhan: "Yılda ortalama 135..
    17. Sanofi ve Birgi Mefar, Türkiye’ye 6..
    18. "Kaşıkçı cinayetinde hala..
    19. Salihlispor’dan TFF 1. Ligi’ne..
    20. Fethiye’de kaçak tütün ve alkol..
    21. AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı..
    22. Daha temiz bir Darıca için ekip kuruldu
    23. Balaban içmelerine yoğun ilgi
    24. Aydınlı muhtar kazada hayatını kaybetti
    25. Trump'tan çarpıcı açıklama! 'İran..
    26. Su havuzuna düşen yavru domuzu itfaiye..
    27. Başkan Büyükkılıç, Hava İkmal Millet..
    28. Adanalılar, İzmir’de Tanıtım..
    29. Tarım arazileri satışında son gün 16..
    30. Kalyon Garaj Prototipleme ve..
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!