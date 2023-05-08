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Gündem Türkiye ile IMF arasında yapılan anlaşma sonrası bakan olan Kemal Derviş öldü! Kemal Derviş kimdir?
Gündem

Türkiye ile IMF arasında yapılan anlaşma sonrası bakan olan Kemal Derviş öldü! Kemal Derviş kimdir?

Yeniakit Publisher
2023-05-08 13:21:00 -
Türkiye ile IMF arasında yapılan anlaşma sonrası bakan olan Kemal Derviş öldü! Kemal Derviş kimdir?

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş öldü. Kemal Derviş, 2001 yılında Türkiye ile IMF arasında yapılan anlaşma sonrası bakan olarak görev almıştı.

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş hayatını kaybetti. Kemal Derviş, 2001 yılında Türkiye ile IMF arasında yapılan anlaşma sonrası bakan olarak görev almıştı.

Kemal Derviş kimdir?

Kemal Derviş, 10 Ocak 1949 tarihinde İstanbul'da doğdu. İngiltere'de bulunan Londra Ekonomi Okulu'ndan mezun oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Princeton Üniversitesi'nde de doktora eğitimi aldı. 1973-1976 yılları arasında da Bülent Ecevit'e danışmanlık hizmetinde bulundu. Bunun yanında ODTÜ'de de öğretim üyeliği yaptı. 1978'de de Dünya Bankası'na girdi. 3 Mart 2001 tarihinde de ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı vazifesine getirildi. Daha sonra İsmail Cem ve Hüsamettin Özkan ile birlikte Yeni Türkiye Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Fakat bu partiye katılmayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı oldu. 2002 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde de CHP'den İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 9 Mayıs 2005 tarihinde de görevinden istifa ederek Birleşmiş Milletler'in kalkınma programı başkanlığına atandı.

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