Türkiye ile ilgili flaş karar! Onaylandı! Türkiye'ye 1 milyar dolar geliyor...

Dünya Bankası, Türkiye'ye 1 milyar dolar tutarında bir finansmanı onayladı. Onaylanan finasmanın 6 Şubat depremlerinde bölgede yaşanan tahribatı gidermek ve yeniden yapılaşmayı sağlamak için kullanılacağı kaydedildi.

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu bugün Türkiye’nin yılın ilk aylarında yaşanan yıkıcı depremlerden etkilenen bölgelerde temel kamu hizmetlerini yeniden tesis etme ve dirençli kırsal konutlar inşa etme çabalarını desteklemeye yönelik 1 milyar ABD doları tutarında bir finansmanı onayladı.

Türkiye Deprem İyileştirme ve Yeniden İnşa Projesi, sağlık hizmetlerinin yeniden tesis edilmesine, hasar gören veya tahrip olan belediye altyapısının yeniden inşasına ve 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’nin güneyini vuran iki depremde hasar gören veya yıkılan kırsal konutların onarımına veya yeniden inşasına yardımcı olacak. Proje faaliyetleri depremden en fazla etkilenen ve yaklaşık 14 milyon insanın yaşadığı 11 ili kapsayacak.

Öte yandan banka Türkiye'deki KOBİ'ler için 450 milyon dolar kredi sağlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantörlüğünde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından uygulanacak olan proje, MKOBİ’lerin üzerindeki likidite baskılarını hafifletmeyi, faaliyetlerini yeniden başlatmalarına ve işçileri yeniden işe alarak veya depremden etkilenen bölgeyi terk eden işçilerin yerine yenilerini işe alarak istihdamlarını kademeli olarak deprem öncesi seviyelere çıkarmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez projenin onaylanması vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları belirtti:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Dünya Bankası, depremlerin gerçekleştiği günden bu yana Türkiye’nin yanındadır ve afet riski yönetimi ve doğal afet sonrası yeniden inşa alanlarındaki deneyimlerini ve uzmanlık birikimini paylaşmaktadır. Bu devasa yıkım sonrasında devam eden çabaların birkaç yıl süreceğini ve önemli miktarlarda kaynak gerektireceğini iyi biliyoruz. Bu yolculukta, Türkiye'nin yanında olacağız ve etkilenen toplulukların yeniden inşasına yardım edeceğiz.”