Türkiye ile Hollanda arasında yeni sayfa! Büyükelçi yarın Ankara'da göreve başlıyor

Türkiye ve Hollanda arasında yaşanan krizde yeni sayfa yarın resmen açılıyor. Hollanda Büyükelçisi bu gece Ankara'ya gelecek ve yarın görevine başlayacak.

Türkiye, daha önce Şaban Dişli'yi Lahey Büyükelçisi olarak atadığını duyurmuştu.