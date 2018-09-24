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Türkiye ile Hollanda arasında yeni sayfa! Büyükelçi yarın Ankara'da göreve başlıyor

Türkiye ile Hollanda arasında gerilen iplerin gerilmesinden sonra iki ülke arasında yepyeni bir sayfa açılıyor. Hollanda'nın Büyükelçisi bu gece Ankara'ya gelerek göreve başlayacak.

24 Eylül 2018 Pazartesi 17:21
Türkiye ile Hollanda arasında yeni sayfa! Büyükelçi yarın Ankara'da göreve başlıyor

Türkiye ve Hollanda arasında yaşanan krizde yeni sayfa yarın resmen açılıyor. Hollanda Büyükelçisi bu gece Ankara'ya gelecek ve yarın görevine başlayacak.

Türkiye, daha önce Şaban Dişli'yi Lahey Büyükelçisi olarak atadığını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 17:21
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