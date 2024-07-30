Türkiye ile Ermenistan mutabakata vardı

Dışişleri bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Özel Temsilci Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın, iki ülkenin ortak sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında beşinci toplantılarını gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, temsilcilerine önceki toplantılarda anlaşmaya vardıkları hususların teyit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Özel Temsilciler ayrıca, Akyaka/Akhurik demir yolu sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik/resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında da mutabık kalmışlardır. Özel Temsilciler son olarak, nihai amacı tam normalleşme olan bu süreci ön şartsız olarak sürdürmek konusundaki mutabakatı da teyit etmişlerdir."