  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Saldırılar yüzde 225 arttı! MMU Kaan'a gündemi sarsacak önlem

Sonunuz Hitler gibi olacak

Venezuela'da iç savaş! Yerli ve milli Maduro'nun zaferi kudurttu!

Maduro'dan Elon Musk'a hodri meydan! 'Kavga mı istiyorsun? Ben hazırım!'

Özel'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak çıkış: Bunu diyen eksik akıllıdır

Beklentiler tavan yaptı! O ülkenin yeni savaş uçağında beklenen gelişme: Koordinatlarını verdiler…

Eveleyip gevelemek gereksiz! Bu namussuzluğun tek bir sebebi var, o da…

Bu transfer ortalığı karıştırır! Galatasaray masaya oturmuştu, Ali Koç 12 milyon euroya transferi bitiriyor

O partilerde istifa üstüne istifa yaşanacak! Yeni parti kuracaklar

Bir ülkeyi Türkiye korkusu sardı! Halk korkudan sığınaklara kaçabilir: Erdoğan'ın drone ordusu var
Gündem Türkiye ile Ermenistan mutabakata vardı
Gündem

Türkiye ile Ermenistan mutabakata vardı

Yeniakit Publisher
2024-07-30 14:48:00 -
Türkiye ile Ermenistan mutabakata vardı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan beşinci toplantıyı gerçekleştirdiğini, görüşmede ise bu sürecin ön şartsız olarak sürdürülmesi konusunda mutabakatın teyit edildiğini duyurdu.

Dışişleri bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Özel Temsilci Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın, iki ülkenin ortak sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında beşinci toplantılarını gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, temsilcilerine önceki toplantılarda anlaşmaya vardıkları hususların teyit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Özel Temsilciler ayrıca, Akyaka/Akhurik demir yolu sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik/resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında da mutabık kalmışlardır. Özel Temsilciler son olarak, nihai amacı tam normalleşme olan bu süreci ön şartsız olarak sürdürmek konusundaki mutabakatı da teyit etmişlerdir."

Ermenistan'dan İsrail'e Filistin darbesi
Ermenistan'dan İsrail'e Filistin darbesi

Dünya

Ermenistan'dan İsrail'e Filistin darbesi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Fidan'dan Ermenistan hamlesi
Bakan Fidan'dan Ermenistan hamlesi

Gündem

Bakan Fidan'dan Ermenistan hamlesi

Bakan Fidan'dan Metin Feyzioğlu'na kritik görev
Bakan Fidan'dan Metin Feyzioğlu'na kritik görev

Gündem

Bakan Fidan'dan Metin Feyzioğlu'na kritik görev

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23