Türkiye ile çok sayıda firma anlaşma imzaladı! Türkiye'den sevindiren işbirliği... Türkiye'nin pazar payı büyüyor

İngiltere'de düzenlenen "Londra Teknoloji Haftası"nda ilk kez açılan Türkiye Pavilyonu'na katılan yerli teknoloji firmaları, İngiltere ve İrlanda ağırlıklı olmak üzere çok sayıda yabancı firmayla işbirliği anlaşması imzaladı.

Başkent Londra'daki teknoloji fuarında, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark liderliğinde ve Academia Park London-Base Hub işbirliğiyle ilk kez açılan Türkiye Pavilyonu'nda 20 firma, 400'e yakın Türk katılımcı bulunuyor.

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez açılan Türkiye Pavilyonu'nun fuarın hem fiziksel hem de katılımcı sayısı olarak en büyüğü olduğunu söyledi.

Türkiye'deki teknolojik yeteneklerini dünyaya taşıyabilmek için YTÜ Yıldız Teknopark olarak çıktıkları yolda yerli firmalara dünyanın kapılarını açmayı hedeflediklerini dile getiren Tanışman, küresel pazarda etkili olacak şirketlere tüm finansal ve yatırım süreçlerinde danışmanlık desteği verdiklerini ifade etti.

Tanışman, fuar kapsamında Dubai, Katar, Malta, Fransa, İtalyan, Japonya gibi ülkelerden gelen katılımcıların, Türk firmalarına yoğun ilgi gösterdiklerini bildirerek, "Diğer ülke temsilcileri 'Türkler bu sene çıkarma yapmışlar.' diyorlar, ben de diyorum ki 'bu bir başlangıç'. Bu sene çok iyi bir başlangıç yaptık. Seneye daha geniş katılımla, daha iddialı katılım sağlayacağız." diye konuştu.

"İNGİLTERE'NİN İKİLİ İŞBİRLİKLERİNE ÖNEM VERMEYE BAŞLADI"

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İngiltere'nin özellikle Brexit kararının ardından ikili işbirliklerine önem vermeye başladığını belirten Tanışman, şöyle devam etti:

"Biz de bunu avantaja çevirmek için ülkenin en önemli teknoloji etkinliklerinden olan bu fuara geniş katılım sağladık. Ülkemizin en büyük şansı olan genç nüfusumuzun, dijital yeteneklerinı dünyaya tanıtmak istedik. Biz yerli firmalarımızla yabancı firmalar arasında köprü kuruyoruz."

Tanışman, Dubai, Taşkent ve Silikon Vadisi'nde ofislerinin bulunduğunu ve bu bölgelerde edindikleri tecrübeyi Londra'ya taşıdıklarına dikkati çekerek, Londra ofisinin ardından Amsterdam, Berlin ve Riyad'da da ofis açacaklarını söyledi.

Londra'nın, dünyadaki önemli teknoloji merkezleri arasında yer aldığını dile getiren Tanışman, "Londra'da yoksanız, burada kendinizi anlatamadıysanız, yatırımcının dikkatini çekemediyseniz, diğer lokasyonlarda işiniz daha zor. O yüzden Londra'yı çok önemsiyoruz. Türkiye Pavilyonu'nda yerli firmalarımıza olan ilgiden çok memununuz." değerlendirmesini yaptı.

"TÜRK FİRMALARININ ETKİNLİKTE TEMSİL EDİLMESİ ÖNEMLİ"

Londra Teknoloji Haftası'nın kurucularından Russ Shaw da bugüne kadarki en geniş kapsamlı etkinliğe 140'dan fazla ülkeden 50 bin ziyaretçinin geldiğini söyledi.

Shaw, Türk firmalarını etkinlikte temsil edilmesinin önemine dikkati çekerek, "Etkinliği gelecek yıl daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Türkiye'den daha fazla şirketin gelecek yılki programa katılmasını ümit ediyoruz." dedi.

"TÜRK ŞİRKETLERİNİN LONDRA'DA YATIRIM YAPMASINI ÖNEMSİYORUZ"

Londra Teknoloji Haftası'nı düzenleyen firmalardan London and Partners Genel Müdürü Janet Coyle da bu yıl 11'incisi düzenlenen etkinlikte çok sayıda ülkeden gelen teknoloji firmasını buluşturduklarını ifade etti.

Türkiye'nin bu yıl fuarda en büyük standa sahip ülke olduğunu bildiren Coyle , Türk şirketlerinin Londra'da yatırım yapmasını önemsediklerini kaydetti.

Coyle, teknoloji alanında yatırım yapmak isteyen Türk şirketlerine çağrıda bulunarak, şöyle konuştu:

"Londra Teknoloji Haftası, Türk girişimci şirketleri için kaçınılmaz bir fırsat. Çok kültürlü ve kapsayıcı özelliğiyle Londra, yatırım ve büyümek isteyen şirketler için dünyadaki en iyi kentlerden biri. Finansal kaynağa ve yatırım ağına ulaşmanın yanı sıra müşteri potansiyeli gibi önemli özelliklere de sahip bulunuyor. Londra'da girişimlerini değerlendirmek isteyen firmalara her türlü desteği vermeye hazırız."