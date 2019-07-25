Türkiye ile Burundi arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması imzalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bakanlıklarımız arasında gelişen bu işbirliğinin sadece ülkelerimizin istikrarına değil aynı zamanda coğrafyada bölgesel güvenliğin pekişmesine de katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Burundi Kamu Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Alain Guillaume’i makamında kabul etti. Heyetler arası görüşmenin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Burundi Cumhuriyeti arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması imzalandı. İmza töreninde konuşan Bakan Soylu, samimi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yaptığımız görüşmenin karşılıklı güven ve anlayışın güçlenmesine ve aramızdaki dostluğun ve işbirliğinin gelişmesine önemli katlılar sağlayacağını düşünüyorum. Bakanlıklarımız arasında gelişen bu işbirliğinin sadece ülkelerimizin istikrarına değil aynı zamanda coğrafyada bölgesel güvenliğin pekişmesine de katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Görüşmede ikili ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele alma imkanı bulduklarını vurgulayan Soylu, Bakan Guillaumei ile güvenlik işbirliği, terörle mücadele ve düzensiz göç konularında fikir alışverişinde bulunarak ileriki dönemde birlikte neler yapabileceklerini kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini aktardı. Aynı zamanda ileriki dönemde iki bakanlık arasındaki ilişki ve işbirliğinin geliştirilmesi hususunda fikir birliğine vardıklarının altını çizen Soylu, “Ülkelerimizi yakından ilgilendiren birçok bölgesel ve uluslararası sorunda kendileriyle benzer bakış açılarına sahip olduğumuzu müşahede ettiğimi de burada memnuniyetle ifade etmek isterim. Görüşme sırasında Sayın Bakanı FETÖ terör örgütü ve bu örgütle yürüttüğümüz mücadele hakkında bilgilendirdik, aynı zamanda da FETÖ ile mücadele konusunda göstermiş oldukları dayanışma ve işbirliği için teşekkürlerimizi ilettik” şeklinde konuştu.

Burundi’nin FETÖ ile mücadeledeki kararlılığını devam ettireceği konusundaki ifadelerinin kendilerini çok memnun ettiğini söyleyen Soylu, “Sizlerin de şahit ettiği üzere az önce Burundi ile güvenlik alanında işbirliğimizi çok daha somut bir düzeye taşıyacağını inandığım Güvenlik İşbirliği Anlaşması’nı birlikte imzaladık. Ortak amacımız, ülkelerimizde barış ve istikrarın yaygınlaştırılması, güvenliğin geliştirilmesi ve refahın yaygınlaştırılmasıdır. Bunu sağlamak adına ikili, bölgesel ve uluslararası boyutta özellikle güvenlik alanında işbirliğinin güçlendirilmesi oldukça önemlidir” ifadelerini kullandı.

Bu anlaşmanın iki ülke güvenliği açısından ileriye dönük önemli katkılar sağlayacağını bir kez daha tekrarlayan Soylu, ”Sayın Bakan ile birlikte heyetlerimize de gerekli talimatları verdik. Çok yakın zamanda Burundi ile özellikle güvenlik alanında hem tecrübelerimizi hem bilgilerimizi paylaşacağız ve önemli katkılar ortaya koyacağız. Sayın Bakan ve heyetin ele aldığımız konularda sergiledikleri yapıcı tutum dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Burundi Kamu Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Alain Guillaume ise, bu anlaşma ile iki ülke arasındaki işbirliğini taçlandırmış olduklarını vurgulayarak, görüşmede güvenlik işbirliği, terörle mücadele, afet yönetimi konularını konuştuklarını kaydetti. Guillaume, Burundi Cumhuriyeti’nin terörle mücadele konusunda her zaman Türkiye’nin yanında olacağının da altını çizerek, “FETÖ gibi Türkiye’nin düzenini bozmaya çalışan hem Türkiye’nin hem de Burundi’nin düşmanıdır. Burundi, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele etmek ve onları ortadan silmek için tüm gayretleri gösterecektir” diye konuştu.