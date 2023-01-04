Türkiye ile Bulgaristan’dan gaz anlaşması

Türkiye ile Bulgaristan arasında yeni bir iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmayla 1.5 milyar metreküpe kadar doğal gaz transferinin önü açıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov’un nezaretinde düzenlenen törende Türkiye adına imzayı BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, Bulgaristan adına da Bulgargaz Genel Müdürü Denitsa Zlateva attı.

Somut adım atıldı

Dönmez, törenin ardından yaptığı açıklamada geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgar mevkidaşı Rumen Radev’in İstanbul’da bir araya geldiğini hatırlatarak, “Orada Sayın Hristov’la buluşup enerjiyle ilgili önemli hususların bir kez daha üzerinden geçmiştik. Son görüşmemizin üzerinden henüz bir ay bile geçmeden İstanbul’da ele alınan konuların Sofya’da somut adımlara dönüşmesinden memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.

Dönmez, imzalanan mutabakat zaptının hayırlı olması temennisinde bulundu.

“Yeni mutabakat zaptı, Balkan coğrafyasının doğal gaz güvenliğinin arttırılmasında da önemli bir adım olacaktır. Bu anlaşmanın süresi 13 yıl olacak ve yıllık yaklaşık 1.5 milyar metreküpe kadar bir gaz transferi söz konusu olacak. Başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa’nın da doğal gaz arz güvenliğine büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.

Sürecin işleyişi hakkında da bilgi veren Dönmez, şunları aktardı: “Başta Saros FSRU olmak üzere 5 LNG terminalimiz sürece katkı sağlayacak. Türkiye, 7 hattı ve LNG terminalleriyle 15 ülkeden doğal gaz tedariki yapan bir ülkedir. Bu, aynı zamanda Türkiye’nin gaz merkezi olması için önemli adımlardan birisidir. Bu altyapıyla gaz merkezine bir tuğla daha koymuş olduk. Gerek tedarikçi ülkeler gerekse Avrupa ülkelerinin yapacağı yatırımlarla bu kapasiteyi çok kısa sürede arttırma imkânı da söz konusudur.”

Tarihi bir belge

Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov da imzalanan anlaşmayı ‘tarihi bir belge’ olarak nitelendirdi.

Hristov, “Türkiye tarafıyla imzaladığımız anlaşma sayesinde dünyanın tüm doğal gaz üreticilerinden alım yapabilme fırsatını elde etmiş bulunuyoruz. Türkiye’ye kadar ulaşacak doğal gaz miktarlarından bizler de yararlanabileceğiz” şeklinde konuştu.