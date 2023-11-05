Türkiye ile Bosna-Hersek arasında bu defa siyasi istişare! Bilgisi servis edildi
Ankara'da 6 Kasım'da Türkiye ile Bosna Hersek arasında istişare olacak açıklaması yapıldı: Dışişleri bakan yardımcısı düzeyinde siyasi istişareler gerçekleştirileceği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Flaş Türkiye açıklaması
Ankara'da 6 Kasım'da Türkiye ile Bosna Hersek arasında dışişleri bakan yardımcısı düzeyinde siyasi istişareler gerçekleştirileceği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki siyasi istişareler, dışişleri bakan yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Bosna-Hersek Dışişleri Bakan Yardımcısı Josip Brkiç başkanlığındaki heyetler arasında 6 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. İstişarelerde Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki ikili ilişkilerin tüm veçheleri ile Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla entegrasyon süreçleri dahil bölgesel gelişmeler ele alınacaktır" denildi.
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