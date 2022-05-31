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Ekonomi Türkiye ile BAE arasında savunma sanayii alanında iş birliği
Ekonomi

Türkiye ile BAE arasında savunma sanayii alanında iş birliği

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında iki ülke savunma sanayii ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik iki mutabakat muhtırasına imza atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 17:10:00 -
Türkiye ile BAE arasında savunma sanayii alanında iş birliği

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan (SSB) yapılan açıklamaya göre iki ülkeden devlet görevlileri Ankara’da bir araya geldi. SSB Başkanı İsmail Demir ile BAE Tedarik Kuruluşu Tawazun Ekonomik Konseyi Genel Müdürü Tareq Abdul Raheem Al Hosani görüştü.

İmzalar atıldı

Görüşmenin ardından Demir ve Al Hosani şahitliğinde Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) ile BAE’deki muadil kuruluş EDDC (Emirates Defense Companies Council) arasında endüstriyel iş birliği konusunda TR TEST ile Tawazun arasında ise test ve sertifikasyon konusunda mutabakat muhtıraları imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şubat ayındaki BAE ziyaretinde savunma sanayii alanında iş birliğini arttırmaya yönelik niyet mektubu imzalanmıştı. Mektuba imzaları yine Demir ile Al Hosani atmıştı. Dün yapılan toplantılar ve imzalanan mutabakat muhtıraları, niyet mektubunun bir sonucu olarak gerçekleştirildi.

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