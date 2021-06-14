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Aktüel Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir dönemin temellerini atacak
Aktüel

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir dönemin temellerini atacak

Yeni Azerbaycan Partisi Nizami İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı ve Missiya Medya Grubu Başkanı Ramin Ahmadov Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi Şuşa ziyaretine ilişkin Akit’e değerlendirmede bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 23:15:00 -
Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir dönemin temellerini atacak

 

yeniakit.com.tr

Yeni Azerbaycan Partisi Nizami İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı ve Missiya Medya Grubu Başkanı Ramin Ahmadov Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi Şuşa ziyaretine ilişkin Akit’e yaptığı değerlendirmede, “Şuşa anlaşması Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir dönemin temellerini atacak” dedi.

Ahmadov şunları söyledi: “Kardeş Türkiye'nin bölgedeki varlığı ve aktif politikası, Karabağ sorununun çözümünde doğrudan etkili olmuştur. Vatan Savaşında Sayın Başkomutan Ilham Aliyev yabancı ve kardeş Türk medyasıyla yaptığı röportajlarda Türkiye'nin manevi desteğine özel atıfta bulundu. Bugün Türkiye uluslararası arenada Azerbaycan'ı destekliyor. Türkiye bölgede aktif bir politika izliyor. Ankara'nın bölgedeki olaylara tepkisini görüyoruz. Bu, bölgedeki yıkıcı güçlere bir mesajdır. Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki politikasındaki ana faktörler, ortak işbirliği, bölgede güvenliğin sağlanması, yeni ekonomik ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi için fırsatlar yaratılmasıdır”


Yeni Akit Gazetesi
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