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Türkiye ile Azerbaycan arasında direkt hava koridoru açıldı

Türkiye ile Azerbaycan arasında direkt hava koridoru açıldı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:29
Türkiye ile Azerbaycan arasında direkt hava koridoru açıldı

Türkiye ile Azerbaycan arasında direkt hava koridoru açıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ile yaptığı başarılı çalışmaların ardından Türkiye ile Azerbaycan arasında hava koridorunun15 Ağustos 2019 tarihinde başlaması konusunda anlaştı.


Daha önce İran ve Ermenistan hava sahası kullanılıyordu


Türkiye ile Azerbaycan arasında açılan direkt hava koridoru büyük tasarruf sağlayacak. Daha önce Türkiye’den her hangi bir havalimanı’ndan Azerbaycan’a ve Nahcivan’a gidecek olan bir uçak İran ve Ermenistan hava sahasını kullanarak gidebiliyordu. Yapılan yeni anlaşma ile Türkiye’nin her hangi bir havalimanı’ndanAzerbaycan’ın Nahcivan Havalimanı arasında direkt uçuş imkânı sağlayacak bir hava koridoru açılması için Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ile uzun sürediryapılan çalışmalar tamamlandı. Anlaşmayı DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin, sosyal medye hesabından duyurdu. Varılan mutabakat çerçevesinde 15 Ağustos tarihinde yeni koridor kullanılmaya başlayacak.


Yeni Koridor havayolu şirketlerine tasarruf sağlayacak


Daha önce Türkiye’den Azerbaycan ve Nahcivan’a gidecek olan uçaklar, bu anlaşma ile halen kullanılan İran veya Ermenistan Hava Sahaları kullanan uçaklar, artık yeni açılan hava koridorunu kullanacak. Yeni hava koridorunu kullanan uçaklar hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edecek.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:29
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