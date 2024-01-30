Türkiye ile ABD arasında F-16 satışı: TUSAŞ'ın görev alması planlanıyorken Çekya, ABD'den 24 adet F-35 satın aldı

Türkiye ile ABD arasındaki F-16 satış ve modernizasyon süreci, Kongre onayının ardından resmen başlayacak. Gözler hem üretim hem de modernizasyon için Lockheed Martin'in tesislerine çevrilecek. Ancak farklı ülkeler için 100'den fazla uçak, üretim bandından çıkmak için sıra bekliyor. Fabrikanın kapasitesi ise ayda 4 uçak ile sınırlı. Bu nedenle ilk etapta 79 modernizasyon kitinin envanterdeki uçaklara uygulanması için, bu konuda tecrübe ve alt yapıya sahip TUSAŞ'ın görev alması planlanıyor. F-16'ların ABD'nin yanı sıra Türkiye'de de üretilmesinin de seçenekler arasında bulunduğu belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki F-16 satış ve modernizasyon anlaşmasında kısa süre içinde Kongreden onay çıkması ve takvimin resmen işlemeye başlaması bekleniyor. İlk teslimatlar en az 4 yıl içinde yapılabilecek. Teslimat takviminde öncelik modernizasyon kitlerinde olacak.

NTV'nin edindiği bilgilere göre, Lockheed Martin'in F-16 üretim tesisinde aylık kapasite 4 uçak ile sınırlı. Ayrıca tesis daha önce onaylanan satış sözleşmeleri çerçevesinde başka ülkelerin F16'ları için tam kapasite ile çalışıyor.

Bahreyn, Slovakya, Tayvan, Bulgaristan, ve Ürdün'ün sözleşmeleri çerçevesinde 100'den fazla F16-Blok 70 üretim için sıra bekliyor.

TUSAŞ'IN GÖREV ALMASI SEÇENEKLER ARASINDA

Teslimat takviminin fazla uza-maması için envanterdeki Türk F16'larına entegre edilecek 79 modernizasyon kiti için bu konuda alt yapıya sahip TUSAŞ'ın görev alması seçenekler arasında.

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TUSAŞ 1987-2012 yılları arasında, farklı konfigürasyonlarda 270 F-16 savaş uçağının montajını, ve çok sayıda uçağın modernizasyonunu gerçekleştirdi. TUSAŞ tesislerinde halen Özgür-1 ve Özgür-2 projeleri kapsamında Blok 30, Blok 40 ve Blok 50 tipi F16'ların modernizasyon işlemleri devam ediyor.

Türkiye için üretilecek F16'lar için TUSAŞ ile Lockheed Martin firmalarının işbirliği yapması ve uçakların bir bölümünün montajının Türkiye'de yapılması seçenekler arasında.

Lockheed Martin yetkililerinin bu seçeneği değerlendirmek üzere, TUSAŞ'ın F-16 modernizasyon ve üretim hatlarını incelediği de belirtiliyor.

Çekya Savunma Bakanı Jana Vernochova, ABD'nin Prag Büyükelçisi Bijan Sabet ile 24 adet F-35 savaş uçağını satın almak için anlaşma imzaladı. "Ülke tarihinin en yüksek savunma harcaması" olarak nitelendirilen anlaşma kapsamında Çekya, ABD'ye söz konusu savaş uçakları için yaklaşık 6,5 milyar dolar ödeme yapacak.

Türkiye'ye F-16 satışı için süreç devam ederken ABD, Çekya'ya 24 adet F-35 savaş uçağı sattı.

Çekya Savunma Bakanı Jana Vernochova ve ABD'nin Prag Büyükelçisi Bijan Sabet, başkent Prag'da bir araya geldi. Görüşmede, daha önce sıklıkla ülke basınına yansıyan 24 adet F-35 satışına ilişkin savunma anlaşması imzalandı.

"Ülke tarihinin en yüksek savunma harcaması" olarak nitelendirilen anlaşma kapsamında Çekya, ABD'ye söz konusu savaş uçakları için yaklaşık 6,5 milyar dolar ödeme yapacak.

Çekya'nın ilk uçağı, 2031'de alması beklenirken; 2035'e kadar tüm sevkiyatın yapılması planlanıyor.

Söz konusu savaş uçaklarının, ülkede halihazırda kullanılan İsveç yapımı "Saab JAS 39 Gripen" modeli uçakların yerini alacağı bildirildi.