Türkiye ile ABD anlaşmıştı! İHA'lar görev başladı
Milli Savunma Bakanlığı, "Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bölgede insansız Hava Araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır." açıklamasında bulundu.14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:52
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bölgede insansız Hava Araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
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