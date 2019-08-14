Türkiye ile ABD anlaşmıştı! İHA'lar görev başladı Milli Savunma Bakanlığı, "Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bölgede insansız Hava Araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bölgede insansız Hava Araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır." ifadeleri kullanıldı. Ayrıntılar Geliyor...

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