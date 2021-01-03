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Ekonomi Türkiye ilaçlar için ne kadar ödeme yapıyor? Bakan Selçuk dudak uçuklatan rakamı açıkladı
Ekonomi

Türkiye ilaçlar için ne kadar ödeme yapıyor? Bakan Selçuk dudak uçuklatan rakamı açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 22:49:00 -
Türkiye ilaçlar için ne kadar ödeme yapıyor? Bakan Selçuk dudak uçuklatan rakamı açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz. 'Önce insan' diyerek, sosyal güvenlik sistemimiz ile vatandaşlarımızın her daim yanındayız" dedi.

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