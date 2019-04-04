Türkiye ihracat rekoru kırdı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan :mart ayında ihracatın yüzde 0,5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "GTS'ye göre martta ihracatımız yüzde 0,5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar oldu. Bu, mart ayı ihracat rekorudur." dedi.

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