Türkiye ihracat rekoru kırdı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan :mart ayında ihracatın yüzde 0,5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar olduğunu söyledi.
04 Nisan 2019 Perşembe 10:54
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "GTS'ye göre martta ihracatımız yüzde 0,5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar oldu. Bu, mart ayı ihracat rekorudur." dedi.
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