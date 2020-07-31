Türkiye, İdlib’e bayram taşıdı!

Hasan Eğrigöz Ankara

Kurban Bayramının gelmesiyle İdlib’deki mazlumların gerçek bayram yaşaması için Türk STK’ların önemli mücadele verdiğini ifade eden İnsani Yardım Vakfı İHH Ankara Sorumlusu Mustafa Sinan, “İdlib için özel çalışmalar yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz, çünkü burası bizim için hassas bir bölge. İran milislerinin ardından Esad rejimi insanlıktan nasibini almamış güçlerin ve Rusların zulümleri var orada. Biz oradaki mazlum kardeşlerimize daha fazla yardım göndermeye gayret ediyoruz. Ramazan ayından itibaren o tarafa ilaç, gıda, helal sertifikalı bebe bisküvisi, un sevkiyatlarımız oldu. Hâlâ da devam ediyor. Kurban için de özel çalışmalarımız da oldu. Özellikle savaşta şehit olan kardeşlerimizin ailelerine kurbanda hisseler vererek en azından kurbanda biraz canlı tutmaya gayret ediyoruz. Tabi tırlarımızın içinde gıda yardımlarından ziyade hijyen paketinden tutun da tıbbi cihazlarına kadar çok malzeme gönderiyoruz. Yeri geliyor ambulans gidiyor, yeri geliyor sağlık sektörü gidiyor. Kurban çalışmalarımız da başladı. Amacımız bayram yaşamayan halka bayramı yaşatmak. Türkiye’den İdlib’e tırlarla yardım değil, bayram gitti” şeklinde konuştu.

“Yetimler bayramı yaşıyor”

Bölgede iki tane yetim köyü kurduklarını ve Kurban Bayramı dolayısıyla İdlibli yetimlerin giydirildiğini söyleyen İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem de, “Ocak ayı itibariyle şu ana kadar onlarca tır yardım gönderdik. O bölgelerde iki tane kampımız var. Lojistik deposu ve giyim mağazamız da var. Şu anda da iki yetim köyü kuruyoruz. Çalışmalar devam ediyor. İdlib halkı mazlum, sahipsiz. El uzatan bir tek Türkiye var. Vatandaşlarımız da yardımlarını eksik etmiyor. Allah Türkiye’den razı olsun” ifadelerini kullandı.