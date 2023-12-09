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Yaşam Türkiye için tarih, uyarı bir bir verildi! Tüm Türkiye Pazartesi sabah böyle uyanacak! Türkiye'yi çok sert yağışlı hava bir anda vuracak
Yaşam

Türkiye için tarih, uyarı bir bir verildi! Tüm Türkiye Pazartesi sabah böyle uyanacak! Türkiye'yi çok sert yağışlı hava bir anda vuracak

Yeniakit Publisher
2023-12-09 21:13:00 - 2023-12-09 21:16:04
Türkiye için tarih, uyarı bir bir verildi! Tüm Türkiye Pazartesi sabah böyle uyanacak! Türkiye'yi çok sert yağışlı hava bir anda vuracak

Türkiye'nin Meteoroloji sitesi Hava Forum tarafından Türkiye'de pazartesi günü etkili olmaya başlayacak hava durumu hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Bu kez dehşete düşüren haber geldi. Kritik uyarılar

Türkiye'de bir süreden bu yana devam eden sert ve yağışlı hava yerini yavaş yavaş durgun havalara bırakıyor. Pazartesiden itibaren de bizleri daha farklı bir hava durumu bekliyor olacak.

Hava Forum tarafından da bu durum özetlenerek şu ifadeler kullanıldı:

"Şimdi sizlere havanın 1 haftalık planını aktaracağız... Sıcaklıklar pazar gününden itibaren tekrar kademe kademe artışa geçiyor. Yeni haftada hava genel olarak sakin olacak.

"GELECEK CUMARTESİ TEKRAR SOĞUKLAR BAŞLIYOR"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Perşembe ve cuma lodosla İstanbul'da sıcaklık 17-18 derecelere çıkacak. Gelecek cumartesi ise tekrar soğuma ve yağışlar gelecek..."

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