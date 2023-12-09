Türkiye için tarih, uyarı bir bir verildi! Tüm Türkiye Pazartesi sabah böyle uyanacak! Türkiye'yi çok sert yağışlı hava bir anda vuracak
Türkiye'nin Meteoroloji sitesi Hava Forum tarafından Türkiye'de pazartesi günü etkili olmaya başlayacak hava durumu hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Bu kez dehşete düşüren haber geldi. Kritik uyarılar
Türkiye'de bir süreden bu yana devam eden sert ve yağışlı hava yerini yavaş yavaş durgun havalara bırakıyor. Pazartesiden itibaren de bizleri daha farklı bir hava durumu bekliyor olacak.
Hava Forum tarafından da bu durum özetlenerek şu ifadeler kullanıldı:
"Şimdi sizlere havanın 1 haftalık planını aktaracağız... Sıcaklıklar pazar gününden itibaren tekrar kademe kademe artışa geçiyor. Yeni haftada hava genel olarak sakin olacak.
"GELECEK CUMARTESİ TEKRAR SOĞUKLAR BAŞLIYOR"
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Perşembe ve cuma lodosla İstanbul'da sıcaklık 17-18 derecelere çıkacak. Gelecek cumartesi ise tekrar soğuma ve yağışlar gelecek..."