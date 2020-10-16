Türkiye için ortaya atılan yüzde 5 küçülme tahmini uçuk, gerçekçi değil IMF’ye itibar edilmemeli

Buğra Kardan

Türkiye’nin ekonomide elde ettiği başarıları görmezden gelen dünyaca ünlü reyting kurumları, yatırımcılara güven telkin etmiyor. Ülkenin üretim ile ihracat başarılarını es geçen, yanlı kararlar veren bu kurumlar kredibilitelerini yitiriyor. Dev fonlar için de aynı durum geçerli. Nitekim Türkiye ekonomisinin bu sene yüzde 5 daralacağı öngörüsünü paylaşan Uluslararası Para Fonu’na (International Monetary Fund-IMF) tepki yağıyor. Fon, tek taraflı ve art niyetli bir açıklama yapmakla itham ediliyor.

Türkiye yakip edilmiyor

IMF’nin uçuk bir tahminde daha bulunduğuna işaret eden ekonomi çevrelerince şu görüşler paylaşılıyor: “Öyle görünüyor ki kreditör kurumlar ile ülkeler, her alanda atılım yapan ve V şeklinde toparlanan Türkiye’yi yakından takip etmiyor. Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) 2020 için konulan yüzde 0.3 büyüme hedefine itibar etmiyor. Oysa ki bu hedef, rahatlıkla yakalanabilir. İlk 6 ayda yüzde 3.1 küçülen ülke, ikinci 6 ayda yüzde 3.2 büyüyebilir ve 2020’yi iyi bir şekilde tamamlayabilir. Üretim ve ihracat verileri, bunu teyit ediyor.” Yatırım analistlerine göre de gerek yerli gerek yabancı firmalar, IMF’nin küçülme tahminine aldırış etmiyor ve Anadolu ile Trakya’da şirket açmak veya üretim yapmak için gerekli her adımı atıyorlar. Ekonomistler ise devamlı IMF’yi yüzde 5 küçülme tahminini yeniden ele almaya ve daha tutarlı bir öngörüde bulunmaya davet ediyorlar.

Hayretler içerisindeyim

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erhan Aslanoğlu, Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin pandemiye rağmen 2020’de başarılı bir grafik sergilediğini belirtti. IMF’nin ekonominin yüzde 5 daralacağını savunmasına anlam veremeyen Aslanoğlu, şunları kaydetti: “Hayretler içerisindeyim. Gerçekle uzaktan yakından alakası bulunmayan bir tahmin ortaya atılmış. Tahmin yanlış da olabilir. Bu noktada Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın IMF’yle temasa geçmesinde yarar var. Yani nisanda yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ile bu aykinin aynı olması çok tuhaf. Nedeni de bilinmiyor. Ancak raporda revizyon yapılabilir. Daha evvel böyle bir tabloyla karşılaşmamıştım. Çok ama çok önemli bir dönemeçteyiz. IMF, bunu bilmeli ve daha dikkatli olmalı.” Aslanoğlu, Türkiye’nin üçüncü çeyrekte yüzde 4-5 büyüyebileceğini vurguladı. Dördüncü çeyrekte büyümenin yavaşlayabileceğine dikkat çekti. Aslanoğlu, “Sene sonunda ise yüzde 0’a yakın bir büyüme görebiliriz. Oran, yüzde eksi 1.5 ya da yüzde 0.5 olabilir” diye ekledi.

Redaksiyon hatası olabilir

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin de IMF’nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda Türkiye’nin 2020’de yüzde 5 küçülüp 2021’de yüzde 5 büyüyeceği tahmininde ısrar ettiğini hatırlatarak, “YEP’te bu oranlar yüzde 0.3 ve yüzde 5.8 olarak sıralanmıştı. 2020’nin bitimine ramak kala bu ısrarın sebebi ancak redaksiyon hatası olabilir. Aksi takdirde kötü niyet aramak zorunda kalırız” dedi.

Bu ısrar niye

Alkin, ayrıca şunları söyledi: “IMF’nin işsizlik beklentisi 2020 için yüzde 14.6, 2021 için yüzde 12.4. Ekonomi yönetiminin beklentisi de 2020 için yüzde 13.8, 2021 için 12.9. Buradan da anlaşılıyor ki IMF’nin revize etmekten kaçındığı tahminler fazla elle tutulur değil. Dolayısıyla Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu referans alıp analiz yapmak doğru olmaz. Benim anlamaya çalıştığım ve başaramadığım ayrıntı, IMF’nin yaptığı son revizyonda neden bu rakamlarda kalmakta ısrar ettiği. Bunun ekonomik bir mantığı yok ama diplomatik bir anlamı olabilir.”