Türkiye için 'öldü bitti' diyorlardı! Ünlü giyim markası iflas etti, 95 mağaza acil olarak kapatılacak

Dünyanın önde gelen moda perakendecilerinden Express Inc, iflas ettiğini açıkladı. 44 yıldır faaliyetlerini yürüten giyim devi, ABD mahkemelerine iflas koruma başvurusu yaptı. Şirket, Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında satışa sunduğu ürünleriyle tanınıyordu.

1980 yılında faaliyetlerine başlayarak önce ABD, sonrasında dünya genelinde bir tekstil devine dönüşen Express Inc, iflasın pençesinde.

Pandemi sonrası ekonomik tablolarında büyük olumsuzluk yaşanan şirket, uzun süredir yürüttüğü geri dönme şabalarında başarılı olamadı. Geçtiğimiz yılı yüzde 59'luk değer kaybı ile kapatarak yatırımcılarını büyük zarara uğratan şirket, toplam borcunun 400 milyon doların üzerine çıkmasıyla birlikte iflas etmek zorunda kaldı.

Tüm şubeleri kapatıyorlar

Şirketin hisselerinde yaşanan sert düşüşlerin ardından, firmaya ait Express, Express ve UpWest gibi giyim markalarının mağazaları tek tek kapatılmaya başlandı.

Şirket, iflas başvurusu yapmadan önce ö dönem yaklaşık 280 milyon dolar olan borcunu yeniden yapılandırmak için başvuruda bulunmuştu.

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Türkiye'ye de ürün satıyorlardı

Delaware'deki iflas mahkemesine yapılan başvuruda hem varlıklarının hem de yükümlülüklerinin 1 milyar ila 10 milyar dolar arasında olduğu belirtildi. Salı günü mağaza kapanışlarının başlayacağı ileri sürüldü. Bu kapanış 95 Express perakende satış noktasını ve UpWest mağazalarını içeriyor. Kapanacak mağazaların belirli yerleri açıklanmadı.

Öte yandan Express şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve Porto Riko'da yaklaşık 530 perakende ve Express Factory Outlet mağazasının yanı sıra yaklaşık 12 UpWest perakende mağazası işletmektedir.

Şirketin, ABD'nin yanı sıra dünyada 30'un üzerinde ülkede satış yaptığı ve bu ülkeler arasında Türkiye'nin de yer aldığı öğrenildi.