  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Türkiye iyi ki F-35 almamış' dedirten bir olay daha!

Yazıklar olsun sizin insanlığınıza! "İsrail'in Refah'taki saldırısı "kırmızı çizgiyi" aşmadı"

Türk SİHA'larını imha etme planı ortaya çıktı! TB2 SİHA alan o ülke de destek veriyor

Halk aç yaygarasından ‘kıyıda evi olan yandı’ya! Kıyıda eviniz var ise avukatınız Sözcü

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin açıkladı: Devletten uzaklaştırılacaklar

Hükümet daha fazlası için çalışıyor! İşte zam sonrası olabilecek en düşük emekli maaşı

'Dolar 39 lira olacak' diyen Atilla Yeşilada tahminini apar topar değiştirdi: Kur o rakama düşecek

Ali Koç o kararını apar topar değiştirdi ve Aziz Başkan için bakın ne yaptı…

Sapkınlar derneği 30. yılını kutluyor! Kutlamayı organize edene bak arkasındaki gücü gör

Refah'ta tüyleri diken diken eden görüntü!
Ekonomi Türkiye için 'öldü bitti' diyorlardı! Ünlü giyim markası iflas etti, 95 mağaza acil olarak kapatılacak
Ekonomi

Türkiye için 'öldü bitti' diyorlardı! Ünlü giyim markası iflas etti, 95 mağaza acil olarak kapatılacak

Yeniakit Publisher
2024-05-28 15:11:00 -
Türkiye için 'öldü bitti' diyorlardı! Ünlü giyim markası iflas etti, 95 mağaza acil olarak kapatılacak

Türkiye için 'öldü bitti' yorumları yapan muhalifler bir kenarda dururken Almanya ve ABD'de iflaslar bitmek bilmiyor. Almanya'da 24 saatte bir iflas yaşanırken bu kez ABD'nin ünlü giyim devi iflas etti.

Dünyanın önde gelen moda perakendecilerinden Express Inc, iflas ettiğini açıkladı. 44 yıldır faaliyetlerini yürüten giyim devi, ABD mahkemelerine iflas koruma başvurusu yaptı. Şirket, Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında satışa sunduğu ürünleriyle tanınıyordu.

1980 yılında faaliyetlerine başlayarak önce ABD, sonrasında dünya genelinde bir tekstil devine dönüşen Express Inc, iflasın pençesinde.

Pandemi sonrası ekonomik tablolarında büyük olumsuzluk yaşanan şirket, uzun süredir yürüttüğü geri dönme şabalarında başarılı olamadı. Geçtiğimiz yılı yüzde 59'luk değer kaybı ile kapatarak yatırımcılarını büyük zarara uğratan şirket, toplam borcunun 400 milyon doların üzerine çıkmasıyla birlikte iflas etmek zorunda kaldı.

Tüm şubeleri kapatıyorlar

Şirketin hisselerinde yaşanan sert düşüşlerin ardından, firmaya ait Express, Express ve UpWest gibi giyim markalarının mağazaları tek tek kapatılmaya başlandı.

Şirket, iflas başvurusu yapmadan önce ö dönem yaklaşık 280 milyon dolar olan borcunu yeniden yapılandırmak için başvuruda bulunmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'ye de ürün satıyorlardı

Delaware'deki iflas mahkemesine yapılan başvuruda hem varlıklarının hem de yükümlülüklerinin 1 milyar ila 10 milyar dolar arasında olduğu belirtildi. Salı günü mağaza kapanışlarının başlayacağı ileri sürüldü. Bu kapanış 95 Express perakende satış noktasını ve UpWest mağazalarını içeriyor. Kapanacak mağazaların belirli yerleri açıklanmadı.

Öte yandan Express şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve Porto Riko'da yaklaşık 530 perakende ve Express Factory Outlet mağazasının yanı sıra yaklaşık 12 UpWest perakende mağazası işletmektedir.

Şirketin, ABD'nin yanı sıra dünyada 30'un üzerinde ülkede satış yaptığı ve bu ülkeler arasında Türkiye'nin de yer aldığı öğrenildi.

Dünyada satış rekorları kıran Türk devi iflas etti! 6 gün sonra satışa çıkıyor
Dünyada satış rekorları kıran Türk devi iflas etti! 6 gün sonra satışa çıkıyor

Ekonomi

Dünyada satış rekorları kıran Türk devi iflas etti! 6 gün sonra satışa çıkıyor

Galatasaray'ın eski başkanı iflas etti! Olmaz denilen oldu, dev şirketi battı
Galatasaray'ın eski başkanı iflas etti! Olmaz denilen oldu, dev şirketi battı

Ekonomi

Galatasaray'ın eski başkanı iflas etti! Olmaz denilen oldu, dev şirketi battı

Konkordato bile kurtaramadı! Ünlü mobilya şirketi iflas etti
Konkordato bile kurtaramadı! Ünlü mobilya şirketi iflas etti

Ekonomi

Konkordato bile kurtaramadı! Ünlü mobilya şirketi iflas etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23