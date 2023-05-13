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Gündem Türkiye için müthiş bir haber daha! Gökdeniz, MİLGEM-5 gemisine entegre edildi
Gündem

Türkiye için müthiş bir haber daha! Gökdeniz, MİLGEM-5 gemisine entegre edildi

Yeniakit Publisher
2023-05-13 11:28:00 -
Türkiye için müthiş bir haber daha! Gökdeniz, MİLGEM-5 gemisine entegre edildi

ASELSAN’ın geliştirdiği yakın hava savunma sistemi Gökdeniz, fabrika kabul testlerinin tamamlanmasının ardından MİLGEM-5 gemisine entegre edildi.

ASELSAN’dan yapılan yazılı açıklamaya göre; ASELSAN'ın dünyadaki sistemlerden daha üstün performansa sahip olarak geliştirdiği yakın hava savunma sistemi Gökdeniz’in MİLGEM-5 projesi kapsamındaki fabrika kabul testleri tamamlandı. Gökdeniz sistemi, MİLGEM-5 gemisine entegre edildi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Gökdeniz sisteminin, ASELSAN’ın yakın alan hava savunma konusundaki derin tecrübesi ve bilgi birikiminin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirildiğini kaydetti. Gökdeniz'in tamamen yerli ve milli çözümlerle üretildiğini vurgulayan Görgün, "Gökdeniz sistemi, yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldırmakla kalmamış; muadil yurt dışı sistemlerden çok daha üstün bir performans ortaya koymuştur" dedi.

'Anti-gemi füzelerini imha edebiliyor'

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte diğer dost ve müttefik ülkelerin deniz kuvvetlerinin yakın hava savunma ihtiyaçlarının bu sistem ile etkin şekilde karşılanabildiğine dikkat çeken Görgün, "Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, üzerinde konuşlu bulunduğu gemiyi hedef alan anti-gemi füzelerini imha edebilen nokta savunma sistemi olarak öne çıkıyor. ASELSAN’ın geliştirdiği 35 Milimetre Parçacıklı Mühimmat (ATOM) ile birlikte yüksek etkili menzile sahip olan sistem, parçacıklı mühimmat ve klasik tahrip mühimmatının aynı anda yüklenmesine ve hedef tipine uygun olarak istenen mühimmatın seçilmesine olanak sağlıyor" diye konuştu.

Gökdeniz, anti-gemi füzelerinin yanı sıra helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştirebiliyor. Gökdeniz sistemi, yoğun bir rekabet yaşanan yurt dışı pazarda da rakiplerinden üstün özellikleri ile öne çıkıyor. Yakın alan hava savunma sistemleri ürün ailesinde yer alan Korkut ve Gökdeniz sistemleri tarafından kullanılan ATOM 35 milimetre parçacıklı mühimmat, sahip olduğu hassas zaman programlı tapa sayesinde hedef önünde parçalanarak yoğun bir parçacık bulutu oluşturuyor. Bu özelliği sayesinde namlulu silahların küçük ve hızlı hava hedeflerine karşı yüksek etkinlik gösterebilmesini sağlıyor.
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