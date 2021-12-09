  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye için kritik S-400 gelişmesi! Rusya’dan açıklama geldi
Gündem

Türkiye için kritik S-400 gelişmesi! Rusya’dan açıklama geldi

S-400 savunma sistemleri için Rusya'dan kritik bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Türkiye'ye yeni bir S-400 hava savunma sistemi partisi daha teslim etmeyi planladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 11:22:00 - 2021-12-09 11:23:44
Türkiye için kritik S-400 gelişmesi! Rusya’dan açıklama geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Yunan televizyonuna verdiği röportajda, Rusya'nın Türkiye'ye yeni bir S-400 hava savunma sistemi partisi daha teslim etmeyi planladığını aktardı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Yunan televizyon kanalı ANT1'e açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya'nın Türkiye'ye yeni bir S-400 sistemi daha sağlayıp sağlamayacağının sorulması üzerine, "Türk ortaklarımızla belirli bir anlayışımız var. Öyle umuyoruz, evet" dedi.

Rus TASS haber ajansında yer alan habere göre Peskov, Rusya'nın Türkiye'ye yeni bir S-400 hava savunma sistemi partisi daha teslim etmeyi planladığını söyledi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz?' Bayrakçı çarpıcı sonucu açıkladı
Gündem

'Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz?' Bayrakçı çarpıcı sonucu açıkladı

Katıldığı canlı yayında anket sonuçları hakkında açıklamalarda bulunan Hakan Bayrakçı, çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi...
İmamoğlu, 'aday olacak mısınız?' sorusuna adeta dalga geçerek cevap verdi!
Siyaset

İmamoğlu, 'aday olacak mısınız?' sorusuna adeta dalga geçerek cevap verdi!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Reuters'a konuştu. "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna cevap veren İm..
Miçotakis'ten flaş Türkiye açıklaması
Gündem

Miçotakis'ten flaş Türkiye açıklaması

Yunanistan'ın Türkiye ile diyaloğa açık olduğunu ileri süren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, uluslararası deniz hukuku üzerinden bi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay