Türkiye için kar yağış tarihi uzmandan geldi..

Geçtiğimiz kış aylarının Türkiye’de kurak geçmesi ve bu yaz aylarının da aşırı sıcak geçmesinin ardından vatandaşları önümüzdeki kış ayları için bir endişe sardı.

Vatandaşlar önümüzdeki kışın da kurak geçmesinden endişe ediyor... Ancak meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hiç de umutsuz konuşmadı.

Ökten yaptığı paylaşımda Türkiye'de kar yağışı için sonbaharı işaret ederek şunları aktardı:

"Az deniz buzu var diye Karseverler üzüntü duymasın. Kutupta az deniz buzu olunca nem çok olur. Böylece Sonbahar'da Sibirya'ya çok kar yağar. Bu kalın kar tabakası Sibirya yüksek basıncını kuvvetlendirir. Böylece Avrupa ve Türkiye'ye soğuk hava akar. Kar yapar..."

ÖNE ÇIKAN VİDEO