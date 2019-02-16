Türkiye için dev e-ihracat hamlesi

Online satış platformu Hepsiburada, 17 bini aşkın işletmeyi dış pazarlara açan ‘Kolay İhracat’ modelini hayata geçirdi. Bu modelle dünyanın neresinde olursa olsun tüm müşteriler, platformun global web sitesine ve mobil uygulaması üzerinden ürün sipariş verebiliyor.

Yerel parayla ödeme imkanı

Site ve uygulama ilk etapta İngilizce ile Arapça dillerinde müşterilerin kullanımına sunuluyor. Ortadoğu ülkelerinden yerel para birimleriyle, diğer coğrafyalardan ise Euro veya dolarla ödeme yapabiliyor. ‘Kolay İhracat’ ile ilgili değerlendirmede bulunan Hepsiburada Uluslararası Grup Başkanı Emre Ekmekçi, “Yeni modelimizle yerli ve milli ürünlerimize dünyanın her yerinden daha kolay ulaşılabilecek; ülkemize giren döviz miktarı artacak” dedi.