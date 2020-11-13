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Dünya Türkiye için bu ifadeleri kullandılar! Rus gazeteden dikkat çeken sözler
Dünya

Türkiye için bu ifadeleri kullandılar! Rus gazeteden dikkat çeken sözler

Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Vedomosti'de yer alan makalede, Karabağ savaşının Ermenistan'ın yanı sıra Rusya için de felaketle sonuçlandığı, Türkiye’nin Kafkasya’da prestijini 'muazzam' bir şekilde artırdığı ve bu akımın Orta Asya'da süreceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 19:14:00 - 2020-11-13 19:17:11
Türkiye için bu ifadeleri kullandılar! Rus gazeteden dikkat çeken sözler

Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Vedomosti, "Karabağ savaşının" Ermenistan'ın yanı sıra Rusya için de felaketle sonuçlandığını, Türkiye'nin bölgedeki prestijinin ise önemli oranda arttığını belirtti.

Rus gazetede, Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezinden Konstantin Makiyenko tarafından kaleme alınan “Rusya ikinci Karabağ savaşında nasıl kaybetti?” başlıklı makalede, savaşın Ermenistan'ın mağlubiyeti ile sonlandığı bildirildi.

Ermenistan'ın beraberinde Rusya'nın da savaştan zararla çıktığının ifade edildiği makalede, “Karabağ savaşı, Ermenistan'ın yanı sıra Rusya için de felaketle sonuçlandı. Başarılı bir arabuluculuk ve barış güçleri konuşlandırmaktan oluşan aldatıcı bir dış politika zaferinin ince perdesinin arkasından, çok yakında acı bir gerçek ortaya çıkacak.” denildi.

Bahse konu “acı gerçek” olarak Rusya'nın Trans-Kafkasya bölgesinde sert bir şekilde azalan etkisine işaret edilen makalede, “Başarılı ve hırçın Türkiye'nin prestiji ise tam tersine muazzam bir şekilde arttı. Bakü neden şimdi son üç yüz yıldır burada ana oyuncular olan üç ülke; Rusya, Türkiye ve İran arasında bir denge politikası izlemeye devam etsin ki? Ana ulusal hedefleri olan, 1994'te kaybedilen toprakların geri alınması konusu çözüldü, Türkiye ile doğrudan iletişim sağlandı ve artık Ruslarla tamamen farklı bir tonda konuşulabilir.” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Orta Asya'da Türk dillerinin konuşulduğu coğrafyalardaki etkisinin de hızlı bir şekilde artacağına işaret edilen makalede, Rusya’nın müşterisi ve müttefikinin kaybettiği, Türkiye’nin müttefikinin ise ikna edici şekilde kazandığı vurgulandı.

Makalede, bu sonuç nedeniyle “canlanan Türkçülüğün”, "Sovyet sonrası bütünleşmeye" göre daha cazip bir proje haline geldiğine dikkat çekilerek Türk yapımı “Bayraktar TB2" insansız hava araçlarının Suriye ve Libya’nın ardından Karabağ’da da başarılı sonuçlara imza attığı bildirildi.

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