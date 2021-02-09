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Dünya Türkiye için 2050 öngörüsü
Dünya

Türkiye için 2050 öngörüsü

Stratfor'un kurucusu Geore Friedman'ın 'Gelecek 100 yıl' kitabında yer alan Türkiye'nin etki alanlarını öngördüğü 2050 haritası yabancılar tarafından sosyal medyada paylaşılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 10:05:00 -
Türkiye için 2050 öngörüsü

Türkiye'nin Orta Doğu ve Akdeniz'den Orta Asya'ya uzanan bir coğrafyada etkinliğini artırması, bölge ülkelerinden çok Batılı güçleri tedirgin ediyor.

2050 Türkiye

Daha önce parçalanmış Türkiye haritasını da ilk yayınlayan düşünce kuruluşu Stratfor'un kurucusu Geore Friedman'ın 'Gelecek 100 Yıl' kitabında yer alan, Türkiye için 2050 yılında öngördüğü etki alanlarını gösteren harita, yabancılar tarafından sosyal medyada paylaşılıyor.

Etki alanına giren ülkeler

Amerikan Savunma Bakanlığı birimleriyle birlikte özel kuruluşlara da kritik istihbarat satan, aynı zamanda gayriresmi CIA olarak da anılan bir kuruluş olan Stratfor'un söz konusu haritasında, 2050 yılında Türkiye'nin etki alanındaki ülkeler şunlar:

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Libya, Mısır, Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Umman, Yemen, Körfez ülkeleri, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Kırım, Türkmenistan ve Kazakistan'ın buunduğu Hazar havzası.

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