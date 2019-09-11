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Türkiye-Hollanda Yuvarlak Masa Toplantısı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk firmalarının Hollandalı firmalarla özellikle inovasyon, teknoloji, dijitalleşme ve yapay zeka alanında iş birliği yapabileceğini belirterek, "Bu fırsatları kazanca dönüştürmenin tam zamanı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:52
Türkiye-Hollanda Yuvarlak Masa Toplantısı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk firmalarının Hollandalı firmalarla özellikle inovasyon, teknoloji, dijitalleşme ve yapay zeka alanında iş birliği yapabileceğini belirterek, "Bu fırsatları kazanca dönüştürmenin tam zamanı. Bu alanlarda ülkemizin yararına olacak çok projeler gerçekleştirebilirsiniz. Bizler de projelerinizin arkasındayız” dedi.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag ile Türkiye-Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) ikinci dönem imza töreni sonrasında Marriot Otel’de düzenlenen Türkiye-Hollanda Yuvarlak Masa Toplantısı’na katıldı. Ticaret Bakanı Pekcan, “Çok başarılı bir Türkiye-HollandaJETCO’nun 2’nci toplantısını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Toplantı sonucunda ikili ticari ilişkilerimizle alakalı aldığımız bir protokol imzaladık. Önümüzdeki dönemde de JETCO’yu düzenli olarak sürdürmeye karar verdik. Bu toplantılarla birlikte iş forumları yapmaya karar verdik. Umuyorum ki gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar sonucunda iş çevrelerimizin daha iyi temaslar kurması ve yeni iş birliklerine fayda sağlamasını diliyoruz. Hollanda ülkemizin en önemli ticari ve ekonomik ortaklarından birisi olmuştur tarih boyunca. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir. Ülkelerimizin arasındaki ufuk ve iş birliği ticari, ekonomik ilişkilerin çok ötesinde. Hollanda, Avrupa’da Türklere ev sahipliği yapan 3’üncü ülke konumunda. Bu kapsamda son yıllarda biraz durgunluk yaşamış olan ticari, ekonomik ilişkilerimizi önümüzdeki dönemde JETCO toplantısı vesilesiyle artıracağımıza inancımız tam. Bu görüşümün iş çevreleriyle de paylaşılıyor olmasından son derece memnunum” ifadelerini kullandı.


Pekcan, Yuvarlak Masa Toplantısı’na katılan iş adamlarına hitaben, “Somut ilişkilere, ticari ilişkilere imza atmanızı bekliyoruz. Sizlere özellikle inovasyon, teknoloji, dijitalleşme ve yapay zeka alanında Hollandalı firmalarla iş birliği yapmanızı öneriyorum. Çünkü burada iki ülke iş insanı için çok önemli fırsatlar var. Bu fırsatları kazanca dönüştürmenin tam zamanı. Bu alanlarda ülkemizin yararına olacak çok projeler gerçekleştirebilirsiniz. Bizler de projelerinizin arkasındayız” diye konuştu.


Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Kaag ise, her iki ülkede de ticaret yapacak iş adamlarına desteği kesmeyeceğinin sözünü vererek, “Bugün burada bulunmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. İş çevreleri burada temsil ediliyor. Burada çok derin bir tecrübe var. Ekonomi, inovasyon, tarım, sağlık sistemleri anlamında çok geniş bir temsil kabiliyeti var bu masada. 2016 ve 2019’da bu toplantılar gerçekleştirildi. Biz hükümetler arası görüşmeler geçekleştirdik ama sizler bizimle birlikte yatırım yapacaksınız. Ticaret ortaklığını bizlerle birlikte bir sonraki seviyeye taşıyacaksınız. Bu nedenle Sayın Pekcan ve benim desteğimi her zaman alacaksınız. Sonuçları görmek bizim için çok değerli olacak” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Hollandalı Schijvens Şirketi ile Gama İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. arasında anlaşma imzalandı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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