2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki Türkiye Hollanda maçına ilişkin detaylar belirlendi. Bunun üzerine futbolseverler A milli takımı maçının ne zaman, nerede ve saat kaçta başlayacağını merak etmeye başladı. Hollanda maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımının kadrosu belli oldu. Peki, Türkiye Hollanda maçı saat kaçta, nerede oynanacak? A Milli Takım kadrosunda kimler var?

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki Türkiye Hollanda maçı için geri sayım başladı. Birçok kişi söz konusu müsabakanın ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Hollanda maçı saat kaçta, nerede oynanacak? A Milli Takım kadrosunda kimler var?

Türkiye Hollanda maçı saat kaçta, nerede?

Türkiye-Hollanda müsabakası, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Söz konusu karşılaşma 24 Mart tarihi saat 20.00'de başlayacak. Merakla beklenen karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen verilecek.

A Milli Takım kadrosunda kimler var?

Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım kadrosunu duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamada milli takımın 24 Mart tarihinde Hollanda, 27 Mart tarihinde Norveç ve 30 Mart tarihinde Letonya ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu şu şekilde;

Kalede; Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.



Savunmada; Zeki Çelik, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Caner Erkin



Orta sahada; Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç



Hücumda; Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun.

Galatasaray’ın oyuncusu Taylan Antalyalı ile Göztepe’nin oyuncusu Halil Akbunar, ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 21 Mart tarihi saat 19.00'dan itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.



A Milli Takım, ilk antrenmanlarını 22 Mart tarihi saat 18.00'de Riva'da basına kapalı olarak gerçekleştirecek.