Türkiye-Hollanda ilişkilerinde yeni dönem

Geçtiğimiz dönemde Türkiye’nin kriz yaşadığı Hollanda ile yeni süreç başlatılıyor. Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda iki talimatı olduğunu ve Nisan ayında da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu ülkeye iade-i ziyarette bulunacağını söyledi.

Türkevi Topluluğu tarafından Rotterdam’da düzenlenen geleneksel Amsterdam Tartışmaları’nın 56.’sında Hollanda ile Türkiye arasındaki ilişkiler masaya yatırıldı. Toplantıya katılan Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, göreve gelmesinin üzerinden geçen 100 günü değerlendirerek, iki ülke ilişkilerinin karşılıklı olarak iyileştirilmesi için gereken hedef ve planları katılımcılarla paylaştı. Toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Dişli, ilk olarak ilişkilerin tekrar rayına oturtulması için iki ülke temsilcileri tarafından bir eylem planı oluşturulduğunu ve bu çerçevede değişik seviyelerde karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi. Bunların bazılarının gerçekleştirildiğini ifade eden Dişli, Nisan ayında da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun iade-i ziyarette bulunacağını belirtti. Dişli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda iki talimatı ve mutabakatı olduğunu, bunların birisinin açıklık ve şeffaflık, diğerinin ise pozitif ajanda takip etmek olduğunu belirtti. Hollandalı yetkilerin bir takım konularda farklı görüşlerinin olduğunu ve bunun da empati eksikliğinden kaynaklandığını belirten Dişli, Türkiye’yi anlamak için terör ve darbe girişiminin sebep olduğu travma ve bölgede Türkiye’nin üzerine düşen ağır sorumlulukların farkında olunması gerektiğine işaret etti. Büyükelçi Dişli şöyle konuştu:

"Türkiye-Hollanda ilişkilerinde geçmişe takılmadan, kaldığımız yerden yeni işbirliği içinde devam etmeliyiz. Şansımız Hollandalıların tüccar olmaları ve dış kültürlere açık olmalarıdır. Nitekim krize rağmen ticari ilişkilerde olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır."

"Artık enerjimizi geriye dönük kimin haklı, kimin haksız olduğuna değil, ilişkileri en iyi seviyeye nasıl getirebilirize odaklanmalıyız" diyen Dişli, bunun için her türlü alt yapının mevcut olduğuna da işaret etti. Dişli, ticaretin yanı sıra turizmde de oldukça iyi bir ivme kazanıldığını ve Türkiye’nin Hollandalı tatilcilerin tekrar birinci tercihi haline geldiğini belirtti.