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Siyaset "Türkiye her zaman yanımızda oldu"
Siyaset

"Türkiye her zaman yanımızda oldu"

Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Fuad Aliyev, dünyanın farklı bölgelerinde çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, "Neredeyse tüm programlarımızda Türkiye bizim yanımızda oldu" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 10:39:00 -
"Türkiye her zaman yanımızda oldu"

Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı Dağlık Karabağ’da yürüttüğü operasyon, 10 Kasım’da Azerbaycan’ın zaferi ile sonuçlandı. Karabağ zaferinin ardından açıklamalarda bulunan Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Fuad Aliyev, yabancı ülkelerde yürüttükleri çalışmaları anlattı.

70 ülkede farklı etkinlikler yaptıklarını söyleyen Aliyev, "Azerbaycan Diaspora Komitesi tüm dünya ülkeleri ile ortak çalışmalarına devam ediyor. Tabi burada Türkiye’nin yeri ayrı. Biz diasporamızda da tek millet iki devlet düşüncesi içerisindeyiz. Azerbaycan aynı zamanda Türkiye’nin YTB kurumu ile çalışmalar yapıyor. Bizim ortak çalışma programımız var. Savaş zamanı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Sayın Abdullah Eren, Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov ile birlikte Gence’ye gitti. Ermeni terörü mağduru sivilleri ziyaret etti" dedi.

Aliyev, 44 gün süren savaşta Diaspora Komitesi olarak 70 ülkede 49 farklı dilde toplam 2 bin civarında makale yayınladıklarını ifade etti. Toplam 38 ülkede yürüyüşler yapıldığına da dikkat çeken Aliyev, birçok ülke başkanlarına ve siyasilerine de 330’dan fazla beyanat gönderdiklerini söyledi.

Savaş sırasında Azerbaycan, Türk diasporası ile birlikte dünyanın farklı ülkelerinde çeşitli etkinlikler yapıldığını söyleyen Aliyev, "Neredeyse tüm programlarımızda Türkiye bizim yanımızda oldu" dedi. Fuad Aliyev, "Bunlara sadece yürüyüşlere katılmak değil, diğer alanlar da dahil. Mesela Türkiyeli kardeşlerimiz ile birlikte yabancı ülkelerde basın toplantıları yaptık. Birlikte televizyon programlarına çıktık ve başka etkinlikler yaparak Karabağ savaşının gerçek yüzünü aynı zamanda Ermenilerin Azerbaycan’ın sivil halkına yaptığı terör saldırılarını anlattık" ifadelerini kullandı. “Büyük işler başardık” diyen Aliyev, tüm Türkiye diasporası ve YTB’ye teşekkürlerini iletti.

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