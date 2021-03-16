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Siyaset "Türkiye hem ortağımız hem de müttefikimiz"
Siyaset

"Türkiye hem ortağımız hem de müttefikimiz"

Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok, Türkiye'nin ülkesi için hem iyi bir ortak hem de müttefik olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 16:21:00 -
"Türkiye hem ortağımız hem de müttefikimiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini dile getiren Korcok, Türkiye ile dostane ilişkilere sahip olduklarını ve gösterilen misafirperverlik için teşekkür ettiğini bildirdi.

Korcok, zengin bir gündemi konuşmak üzere Ankara'ya geldiğini ve Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini ve bazı sorunları değerlendireceklerini aktardı.

"Türkiye NATO'da çok önemli bir müttefikimiz. Sadece ortaklık değil çok önemli bir müttefiklik söz konusu." diyen Korcok, Türkiye'nin aynı zamanda AB'ye üye olmak isteyen üye adayı statüde bir ülke olduğunu ve bunun yanında özelde Slovakya ve Türkiye olarak ikili ilişkileri daha da derinleştirmek istediklerini vurguladı.

Korcok, "Ülkelerimiz ortak olarak birçok şeyi paylaşıyor. Belirsiz bazı konulara ilişkin olarak da ortak bir görüşe sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu hususları da değerlendirmek için bu ziyareti gerçekleştirdim." ifadesini kullandı.

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