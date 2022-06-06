Türkiye hem haklı hem güçlü

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Artık Türkiye eski Türkiye değil. Hem haklı, hem güçlü. Yeni operasyona geri sayım devam ederken, Osmaniye Barosu Avukatlarından Av. Muhammet Doğan, Türkiye’nin sınır ötesi harekata ilişkin haklı hukuksal dayanaklarını Akit okurları için ortaya koydu.

Doğan, “Türkiye, gerçekleştirdiği harekâtları iç hukuk bağlamında TBMM kararlarına dayandırmış (TBMM: 3/827-2016) ve bu harekâtların meşru temellerini oluşturmuştur. Türkiye bu noktada kuvvet kullanma yasağını ihlal ettiğine yönelik eleştiriler karşısında BM Anlaşması 51. Maddede düzenlenen meşru müdafaa hakkını kullandığını resmi makamlarca duyurmuştur. Türkiye’nin Suriye’ye yönelik sınır ötesi harekâtlarının uluslararası hukuka uygunluğu ortaya koymak adına BMGK’nın ilgili kararlarının da incelenmesi elzemdir. Bu bağlamda BMGK’de terörle mücadele kapsamında alınan 1368 (2001), 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014), 2178 (2014) ve 2249 (2015) sayılı kararlar ele alınmalıdır. Bu kararların ortak noktaları terörle mücadelede devletlere ‘gereken her türlü önlemin alınması’ konusunda yetki vermesidir. Bu kararları dayanak noktası olarak kabul eden Türkiye, DEAŞ ile mücadelede başarılı olmuş ve uluslararası kamuoyu karşısında harekâtlarını meşrulaştırmıştır. Türkiye, Suriye tarafından gelen saldırılar karşısında ilk olarak yoğun diplomasi kullanmış ancak bir sonuç alamamış ve son çare olarak kuvvet kullanma seçeneğini hayata geçirmiştir. Bu açıdan meşru müdafaa Türkiye’nin en doğal hakkıdır. Türkiye’nin bu harekâtları ayrıca meşru müdafaa ilkesinin gereklilik, orantılılık ve aciliyet şartlarına da uymaktadır. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmış, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir. Bütün bunlar dikkate alındığında sınır ötesi harekâtlarımız meşru müdafaa ilkesine ve uluslararası hukuka uygundur” dedi.