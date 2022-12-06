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Gündem Türkiye HDP’ye daha ne kadar katlanacak? Meclis kürsüsünden teröre destek
Gündem

Türkiye HDP’ye daha ne kadar katlanacak? Meclis kürsüsünden teröre destek

Teröre açıkça destek verdiği halde kapatılmayan HDP, aynı terör seviciliğine yine devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 16:22:00 - 2022-12-06 16:25:36
Türkiye HDP’ye daha ne kadar katlanacak? Meclis kürsüsünden teröre destek

TBMM'de 12 gün sürecek bütçe maratonu geçtiğimiz gün başladı. HDP'li vekiller savunma bütçesine karşı çıktı, terörist başı Öcalan'a selam gönderdi.

Öcalan'a selam gönderdi!

Terör örgütü PKK uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında skandal ifadeler kullandı. Sınır ötesi operasyona karşı çıkan Buldan, teröristbaşı Abdullah Öcalan için "Milyonlar tecritin derhal sonlandırılmasını talep etmektedir" sözleriyle destek mesajı verdi. Pervin Buldan Meclis kürsüsünden "Kobani öyle kolay kolay düşmez." dedi.

HDP'nin diğer Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP'nin diğer vekilleri de terörle mücadeleye ve milli savunmaya ayrılan bütçeye karşı çıktı.

Mithat Sancar "Bu bütçe bir savaş bütçesidir" dedi ve muhalefete savunma bütçesine karşı çıkma çağrısı yaptı. Sancar ayrıca "HDP'nin yetki sahibi olduğu ilk bütçeye de çok zaman kalmadı" dedi.

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