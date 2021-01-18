Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük gücü Kara Kuvvetleri olarak bilinmektedir. Kara Kuvvetlerimiz ile dünyanın en büyük orduları arasında bulunuyoruz. Ancak Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetlerimiz kadar güçlü değildir. Ona rağmen Dünya’nın ve Avrupa’nın çoğu ülkesiyle yarışabilmekteyiz. Ülkemizin yeterinden fazlaca savaş uçağı bulunur.

Türkiye Hava Kuvvetlerinde kaç adet savaş uçağı ve pilot mevcuttur?

Türkiye'de 989 tane savaş uçağı mevcuttur. Almanya'nın 710, İtalya'nın 795, İngiltere'nin 908 uçağının olduğu bir dünyada Türkiye'deki uçak sayısı oldukça iyi bir sayıda olmaktadır. Yaklaşık 1000 adet savaş uçağımızın bulunması demek halihazırda 1000 adet aktif çalışan uçak pilotumuzun da olduğu anlamına gelir.