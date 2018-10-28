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"Türkiye halkının cesur duruşu sadece tarihi değil milyonlarca kişinin hayallerini de değiştirdi"

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi "29 Ekim 1923, tarihe, büyük Türk milletinin yeni bir güç ve coşkuyla kalkınma ve refah yolunda yürümeye başladığı gün olarak geçmiştir" dedi.

28 Ekim 2018 Pazar 17:39
"Türkiye halkının cesur duruşu sadece tarihi değil milyonlarca kişinin hayallerini de değiştirdi"

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Alvi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "29 Ekim 1923, tarihe, büyük Türk milletinin yeni bir güç ve coşkuyla kalkınma ve refah yolunda yürümeye başladığı gün olarak geçmiştir." ifadelerini kullandı.

29 Ekim'in Türk halkının verdiği mücadeleyi sembolize ettiğini belirten Alvi, mesajında şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün Türkiye'nin şanlı mücadelesini simgeliyor. Türkiye halkının gösterdiği azim ve kararlılık, sadece tarihin gidişatını değil, aynı zamanda dünya çapında milyonlarca kişinin hayallerini de değiştirdi. Türklerin cesur duruşu bağımsız bir ana vatan için mücadele eden alt kıtanın Müslümanları için hem enerji hem de ilham verici oldu. Bu güzel vesileyle, Pakistan'ın Türkiye ile dayanışmasını yeniden teyit etmek ve iki kardeş ülkenin gelecek zamanlarda omuz omuza durmaya devam edeceği inancını yinelemek istiyorum."

Alvi, mesajını "Yüce Allah'tan Türk halkı ve liderliğine saadet ve cömertlik göstermeye devam etmesini, Türk halkına her zaman bolluk ve huzur ihsan eylemesini diliyorum." sözleriyle sonlandırdı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 17:39
  1. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi
  2. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıldönümü
  3. Arif Alvi

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