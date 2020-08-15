Türkiye haklarının gasbına izin vermez

Türkiye Oruç Reis sismik araştırma gemisi ile hem kendi haklarını hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Doğu Akdeniz’deki haklarını korumak adına araştırma faaliyetlerine başlarken, şer odakları da birleşerek Türkiye karşıtı söylemlerine devam ediyor. Türkiye’yi kendi sınırları içerisine hapsetmek için elinden geleni yapan Yunanistan uluslararası arenada Türkiye’ye karşı destek arayışına devam ederken, Oruç Reis’e saldırmaya kalktı. Türk donanmasına ait TCG Kemal Reis’in, Yunan fırkateyni Limnos’a başarılı müdahalesi sonrasında saldırı girişimi geri püskürtüldü. Son olarak Yunanistan arkasına aldığı Fransa ile bölgede sözde tatbikat yaptı. Türkiye’nin sulh çağrılarına rağmen Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandırma çabalarını TÜRPAV Milli Politikalar Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doğacan Başaran Akit’e değerlendirdi.

“Türkiye vatanını korumak için gerekeni yapıyor!”

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de verdiği mücadelenin haklı bir mücadele olduğunu söyleyen Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doğacan Başaran, “Yunanistan’ın Mısır’la yaptığı anlaşma ve buna müteakip Türkiye’nin Oruç Reis gemisi ve beraberindeki deniz kuvvetleriyle sismik araştırma faaliyetlerinde bulunması, Ankara-Atina hattındaki gerilimin artmasına sebebiyet vermiştir. Bu noktada Türkiye’nin gerek deniz kuvvetleriyle ve gerekse de diplomatik düzeyde önemli bir duruş ortaya koyduğunu belirtmemiz gerekiyor. Zira Türkiye, kendi egemenlik haklarının bir oldu bitti yapılarak gasp edilmesine karşı haklı bir mücadele yürütmektedir. Doğu Akdeniz’deki durumun hukuki boyutuna bakıldığında Yunanistan’ın Mısır’la yaptığı anlaşmanın yok hükmünde olduğunu vurgulamamız gerekmektedir. Bunun iki nedeni vardır. Bunlardan ilki, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşma sebebiyle Yunanistan ile Mısır’ın deniz sınırının bulunmamasıdır. Dolayısıyla Türkiye-Libya anlaşması nedeniyle Yunanistan-Mısır anlaşması yok hükmündedir. İkinci nedeni ise Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşmanın adaların hukuki statüsünü görmezden gelmesidir. Bu da söz konusu anlaşmanın uluslararası hukuk nezdinde bir anlamının bulunmadığını göstermektedir. Dolayısıyla Türkiye, hukuken haklı olan taraftadır. Bu haklılık çerçevesinde de denizdeki vatanını korumak için gerekeni yapmaktadır” dedi.

Yunanistan Türkiye’yi güneyden kuşatmak istiyor!

Meselenin, yalnızca hukuki boyutlarıyla ele alınacak bir konu olmadığına değinen Başaran, “Doğu Akdeniz’deki jeopolitik gelişmeler de çok önemlidir. Bu kapsamda Mısır’la anlaşan Yunanistan’a, İsrail’den gelen destek açıklamaları manidardır. Öte yandan; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını artıracağını açıklaması, en hafif ifadeyle aymazlıktır. Fakat Paris’in bu konudaki tutumu, küresel aktörlerin de bölgedeki meseleye ilgi duyduğunu göstermektedir. Atina’nın AB’den yardım istemesi, Yunanistan’ın Türkiye’yi güneyden kuşatan geniş bir ittifak inşa etmek istediğini göstermektedir. Bu ittifaka küresel aktörlerden biri olan ABD’nin de dahil edilmek istendiği anlaşılmaktadır. Zira Demokrat senatörlerden Bob Menendez ve Chris Van Hollen, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanması yönünde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya çağrıda bulunmuştur. Bu da Trump’ın kaybetmesi durumunda, kasım ayında yapılacak seçimlerden itibaren ABD’nin Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin karşısında konumlanabileceğine işaret etmektedir. İşte Türkiye’nin kendisini bölgede izole etmek isteyen bu kuşatma planını aşacak formüller üretmesi elzemdir” ifadelerini kullandı.