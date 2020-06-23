Türkiye hakkında konuşan teröristbaşından alçak tehdit! “Sorumlusu biz olmayız”

Terör örgütü PKK’nın elebaşısı Murat Karayılan, propaganda araçlarından birinde konuştu. Erime noktasına gelen PKK’nın başını çeken Karayılan, Türkiye hakkında küstah sözler sarf etti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden korkup hayvan gibi delikte yaşamak zorunda kalan ve mağarasından tehditler savuran Karayılan, aklınca Avrupalı turistleri tehdit etti.

Karayılan, “Biz bu dönemde Avrupa halkının, Rusya halkının Türk devletinin Kürdistan halkı üzerinde uyguladığı soykırım siyasetini görmesini ve turist olarak Türkiye’ye gelmemesini istiyoruz. Türkiye’ye geldiklerinde harcadıkları her dolar, mermi olup Kürt halkına dönüyor. Bu yüzden Türkiye’ye gelmemelidirler. Eğer Türkiye’ye gelirlerse ve bir zarar görürlerse biz bundan sorumlu olmayız” dedi.

Avrupa ülkelerinin destek olduğu teröristlerin, bizzat Avrupalıları tehdit etmesi de ayrıca dikkatlerden kaçmadı.