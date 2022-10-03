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Spor Türkiye - Haiti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Spor

Türkiye - Haiti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası'nda yoluna dolu dizgin devam ediyor.Millilerimiz gruptaki son maçta Haiti ile karşı karşıya gelecek..

Yeniakit Publisher
2022-10-03 11:04:00 -
Türkiye - Haiti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası'nda yoluna dolu dizgin devam ediyor.Millilerimiz gruptaki son maçta Haiti ile karşı karşıya gelecek..

Türkiye - Haiti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
İstanbul'da devam eden 2022 Ampute Dünya Kupası hız kesmeden devam ediyor.A Milli Ampute takımımız grubunda oynadığı ilk iki maçını kazanara adını son 16'ya yazdırdı.

Oynadığı ilk maçta Fransa'yı 3-0 yenen millilerimiz ikinci maçta Liberya'yı 5-0 yenerek son 16'ya kalmaya hak kazandı.

Ampute Futbol Milli Takımımız, A grubundaki son maçında Haiti ile karşı kaşıya gelecek.TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak maç öncesi iki takımda 6 puanda bulunuyor.

Peki Türkiye - Haiti maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?İşte Türkiye - Haiti maçının detayları..

Türkiye - Haiti maçı ne zaman oynanacak?

Türkiye ile Haiti arasında oynanacak mücadele 3 Ekim (bugün) saat 20.00'de başlayacak.Türkiye - Haiti maçı TRT Spor 2 ve TRT Spor Yıldız kanallarından naklen yayınlanacak.

 

 


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