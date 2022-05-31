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Ekonomi Türkiye güvenli liman
Ekonomi

Türkiye güvenli liman

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, Türkiye’nin şoklara karşı dayanıklı ve güçlü bir ekonomisi olduğuna işaret etti. Dağlıoğlu, ülkenin güvenli liman olarak öne çıktığına dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 14:58:00 - 2022-05-31 14:59:51
Türkiye güvenli liman

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Dağlıoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hedef payımızı artırmak

Temel hedefimiz ülkemizin küresel uluslararası doğrudan yatırımlardan (UDY) aldığı payı yüzde 1.5’e taşımak.

Türkiye, salgın sürecinde sergilediği performansla dayanıklı ve çevik ekonomi olduğunu kanıtladı.

2021’de yüzde 11’le G-20’nin en hızlı büyüyen ülkesi olduk. Geçen sene gelen UDY miktarı ise 14 milyar dolarla salgın öncesindeki yıllık ortalamanın dahi üstüne çıktı.

Pozisyon güçleniyor

Ülkemiz küresel tedarik zincirlerinde pozisyonunu güçlendiriyor ve uluslararası yatırımcılar da Türkiye’de varlıklarını bu perspektifle artırıyor.

Teknoloji girişimlerine yatırımlar artmaya devam ediyor. E-ticaret, fintek gibi alanlarda ölçeğini süratle girişimler, önümüzdeki yıllarda önemli yatırım turları tamamlayacak.

Rusya-Ukrayna savaşı ticarette ve yatırımda dönüşüme sebeb oldu. Ukrayna’da faaliyet yürüten şirketler yeni konumlar aramaya başladı. Türkiye, bu arayışta güvenli bir liman olarak öne çıkıyor.

Dünyada iyi bir yerdeyiz. Almanya, ABD, Çin, Birleşik Krallık ve İtalya gibi dev ülkelerle de yatırım çekme rekabeti içindeyiz.

Popüler destinasyonlardan

Türkiye, Avrupa’nın en popüler yatırım destinasyonlarından biri. Ülke temel önerileriyle üretim, ihracat, Ar-Ge ve yönetim üssü olma konumunu güçlendirmeye devam edecek.

2003’ten bu yana Türkiye’nin en çok yatırım aldığı sektörler arasında toptan ve perakende ticaret, imalat sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, finansal hizmetler ve ulaştırma-depolama faaliyetleri ön planda.

Yatırımlar geliyor

Bilhassa toptan ve perakende ticaret sektörü teknoloji alanındaki girişimlerimize yapılan yatırımlardan güç alıyor. Teknoloji girişimciliğinin finansmanı ülkeler için önemli bir UDY kaynağı. Türkiye, girişimci iş kültürü, genç ve teknoloji meraklısı nüfusu, yetenekli mühendis havuzu ve rekabetçi ürünleri sayesinde küresel oyunculardan önemli yatırımlar çekiyor.

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