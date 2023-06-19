Türkiye gündemine bomba gibi düştü! İran o Türk'ü Tahran'a getirmek için apar topar harekete geçti

İran’ın köklü kulüplerinden İstiklal, deneyimli teknik adam Ersun Yanal’ı takımın başına getirmek istiyor.

Haber Global'de yer alan habere göre, İran Pro Ligi’nde şampiyonluğu Persepolis’e kaptıran ve sezonu 3. sırada tamamlayan İstiklal, tekrar şampiyon olmak için takımın başına ismi bilinen bir teknik adam getirmek istiyor. İran ekibinin kulüpte görmek istediği en önemli isim ise Ersun Yanal.

Türkiye’de şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam İran’da da tanınıyor.

İran kulübünün başkanı, Ersun Yanal’a resmi teklifini, zoom üzerinden yaptıkları konuşmayla bizzat iletti.

Teklif için teşekkür eden Ersun Yanal, düşünmek için süre istedi.

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Fenerbahçe’ye 2013-2014 sezonunda lig tarihinin en erken şampiyonluğunu yaşatan Ersun Yanal, A Milli Futbol Takımı’nı da çalıştırdı.

Kariyerinde birçok genç oyuncuyu parlatarak Türk futboluna kazandıran tecrübeli teknik adam, son olarak Alanyaspor’da görev almıştı.