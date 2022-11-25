Türkiye Girişimci Buluşmalarının çanta sponsoru “Bagg Çanta”

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde KOSGEB, TÜGVA işbirlikleri ile düzenlenen TÜRKİYE GİRİŞİMCİ BULUŞMASI girişimcilik ekosistemine değer katmak üzere; girişimcilerin bilgilendirilmesi, fikir ve ürünlerinin ulusal ve uluslararası yatırımcılarla bir araya getirilmesi, ödüllendirilmesi ve ticarileştirilmesine katkıda bulunulması, projeler arasında sinerji ve etkileşim oluşturulması, tecrübe paylaşımı ile birlikte üniversite, sanayi ve kamu işbirliklerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

İki gün sürecek ve sergi alanlarının da yer alacağı organizasyonda; çeşitli başlıklarda oturumlar, B2B görüşmeler, girişimcilere yönelik eğitimler ve “9. GİV GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ” töreni gerçekleştirilerek iş ve sanayi dünyasından temsilciler, akademisyenler, kamu kurum yetkilileri ziyaretçilerle bir araya gelecektir.

Üniversiteler, teknoparklar, start-uplar ve Ar-Ge Merkezlerinden girişimcilerin projeleri yatırımcı ile buluşturularak, ulusal ve uluslararası tanıtım imkânlarının en üst düzeyde duyurularının yapılacağı “TÜRKİYE GİRİŞİMCİ BULUŞMASI 25-26 Kasım 2022 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi’nde (İstanbul) düzenlenecektir.

“Gençlere ve Girişimcilere örnek olmaya devam ediyoruz”

Türkiye Girişimci Buluşması Çanta sponsorluğunu Bagg Çanta üstlendi. Çınar Çanta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genç GİV Başkanı İbrahim Zorlu, “Girişimci İşadamları Vakfı'nın her yıl gerçekleştirdiği bu buluşmayla gençlere ve girişimcilere destek olmaya devam ediyoruz.” Dedi.

"Genç Girişimci ve yatırımcıları bir araya getiriyoruz"

Zorlu, Zirveyle amacımız; Türkiye'de girişimcilik ekosistemini geliştirmek. Burada genç girişimci ve yatırımcıyı bir araya getiriyoruz. Bu kültürün yayılmasını sağlamak ve girişimciliği gençler arasında kariyer planlamasında öncelik haline getirmek hedeflerimiz arasında bulunuyor.

"Türkiye'nin ekosistemi çok hızlı gelişiyor. Çok sayıda girişim sermayesi grubu proje arıyor. İşletmeler yeni proje arayışına devam ediyor. Bu noktada girişimcilere ve gençlere iş düşüyor.

Zorlu, yatırıcımlar içinde en zor konunun doğru ve başarılı olacak girişimi bulmak olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

Girişimcileri cesaretlendirmeyi ve ödüllendirerek motive etmeyi hedefleyen GİV Girişimcilik Ödülleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da kazanan projelere sunduğu ödül ile girişimcilere finansal kaynak desteği vererek onları teşvik edecek.” açıklamasında bulundu.

“Gençlerimizi tebrik ediyorum.”

Genç kardeşlerimiz Türkiye'nin geleceği, ülkenin ve coğrafyanın gelişimi için çok güzel eserlere, girişimlere katkı sağlayacaklar. “Daha da güzel işlere imza atmak adına çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.