0553 313 94 23

"Türkiye Girişim Ekosistemi" toplantısı

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu:- "Telekom şirketlerinin önümüzdeki dönemde üç tane gelir kapısı var, trafik yönetimi, mobil ödeme teknolojileri ve insanların uygulamalara güvenli şekilde ulaşmasını sağlayacak teknolojiler"- "Yatırımcılara vereceğim en önemli mesaj bu. Bu üç konu, yatırımcıların fikirlerini hızlandıracak ve fark yaratacak alanlar"

05 Şubat 2019 Salı 16:25
"Türkiye Girişim Ekosistemi" toplantısı

İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Telekom şirketlerinin önümüzdeki dönemde üç tane gelir kapısı var, trafik yönetimi, mobil ödeme teknolojileri ve insanların uygulamalara güvenli şekilde ulaşmasını sağlayacak teknolojiler. Yatırımcılara vereceğim en önemli mesaj bu. Bu üç konu, yatırımcıların fikirlerini hızlandıracak ve fark yaratacak alanlar." dedi.

Türkiye Girişim Ekosistemi toplantısı, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte şirketin çalışmalarına yönelik bilgi veren Terzioğlu, Turkcell'in de bir startup olduğunu söyledi.

Datanın da petrol gibi işlendiği zaman değer kazandığının altını çizen Terzioğlu, bu yolda önemli yol kat ettiklerini, dijital operatör olma yolunda, günlük 32 dakikalık müşteri-operatör ilişkisini bin 440 dakikaya çevirmeye çalıştıklarını anlattı.

Terzioğlu, insanların internette en çok zaman geçirdikleri alanları, kendi ana iş alanları olarak tanımladıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Anlık mesajlaşma, gazete dergi, müzik gibi alanları, tv seyretme, bulut hizmetleri gibi alanları kendi ana iş alanımız olarak tanımladık, bu alanlara yatırım yaptık ve şu an neredeyse 32 dakikayı 10 katına çıkardık, daha alacağımız çok yol var. Bunları yaparken girişimcilikten uzak olmak çok zor.

Telekom şirketlerinin önümüzdeki dönemde üç tane gelir kapısı var, trafik yönetimi, mobil ödeme teknolojileri ve insanların uygulamalara güvenli şekilde ulaşmasını sağlayacak teknolojiler. Yatırımcılara vereceğim en önemli mesaj bu. Bu üç konu, yatırımcıların fikirlerini hızlandıracak ve fark yaratacak alanlar. Hangi yatırımcı olursa olsun, bizimle bu kabiliyetlerimizi paylaşmasını öneriyoruz."

Hızlı giriş hizmetine ilişkin katılımcılara bilgi veren Terzioğlu, 31 Aralık'ta 1,2 milyon kişinin aynı anda Hadi yarışmasını problemsiz kullanabildiğini aktardı.

Kaan Terzioğlu, "Bize nerede müşterilerimizle daha fazla vakit geçirme fırsatı verirseniz, biz oralarda varız." dedi.

Yapay zekanın önümüzdeki dönemde en çok konuşulan konulardan biri olduğunu belirten Terzioğlu, her sektörde, her alanda yapay zekanın farklı şekilde kullanılacağını anlattı.

Terzioğlu, ön kriterleri karşılayan tüm girişimlere data centerlerini açacaklarını, bu kapsamda girişimcileri destekleyeceklerini bildirdi.

Turkcell, toplantı kapsamında Evreka, Mektepp ve e-bursum girişimlerine 100 bin lira değerinde bulut desteği vereceğini de açıkladı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 16:25
  1. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
  2. Türkiye Girişim Ekosistemi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kral onaylamıştı! Mahkumlar serbest bırakılmaya başlandı
    1. Kral onaylamıştı! Mahkumlar serbest..
    2. Seramiksan teknoloji ve tasarım odaklı..
    3. Beşiktaş'ta polisten kaçan şahıs..
    4. Alanya'da şubat ayında deniz keyfi
    5. Venezuela’ya 99-6143 numaralı işgal..
    6. Meteorolojiden 4 il için kuvvetli..
    7. Kabataş-Bağcılar tramvay hattında..
    8. Zekeriya Öz'ün kasası olduğu iddia..
    9. Beyoğlu'ndaki bombalı saldırı davası
    10. Evinin balkonuna teleferik kurdu
    11. Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    12. Cezaevi firarileri hırsızlık yaparken..
    13. Fransa'dan İsrail'e tepki: Gözden..
    14. Erzincan merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY..
    15. Bolu'da cinsel istismar davasında karar
    16. Trafikte makas terörü! Kadın yolcu..
    17. Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk..
    18. Bu yiyecekler kanseri def ediyor! İşte..
    19. Saint-Joseph Lisesi öğrencileri..
    20. IKBY parlamentosu aylar sonra toplanacak
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019